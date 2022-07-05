Новак Джокович — Янник Синнер: прогноз на матч Уимблдона 5 июля 2022 года
Действующий победитель Уимблдона продолжает путь за седьмым титулом в Великобритании. В четвертьфинале выбить Новака Джоковича из борьбы постарается итальянец Янник Синнер. Матч начнется в 15.30 по московскому времени. В России посмотреть его не получится. По личным встречам серб уверенно впереди — 2-0.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оставили Синнеру небольшие шансы пройти дальше. На его победу можно поставить с коэффициентом 6.80, это около 10% вероятности исхода. Успех Джоковича оценен котировкой 1.10 (90%).
Ставка в 1000 рублей на сенсационный выигрыш итальянца в случае его выхода в полуфинал принесет 6800 рублей и 5800 рублей чистой прибыли.
Однако вы можете выбрать вариант скромнее и надежнее — например, успех Синнера с форой (+6.5) гейма идет за 2.03, с форой (+7.5) — за 1.60.
При этом самый ожидаемый итоговый счет — 3-0 в пользу Джоковича за 1.71. Его же победа 3-1 идет уже за более существенные 3.70.
Из четырех матчей на турнире Новак выиграл всухую только половину, а в четвертом круге отдал партию 104-й ракетке мира голландцу Тиму ван Рейтховену. На то, что Синнер тоже зацепит сет, котировка 2.06. А две выигранные им партии идут аж за 3.90.
Если не хотите гадать над победителем, можете выбрать количество геймов в матче:
Сколько матчболов потребуется триумфатору четвертьфинала? На два и более коэффициент 2.20, на ТМ 1.5 — 1.67.
Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Янник Синнер
Чтобы победить Джоковича на траве, недостаточно просто хорошо и стабильно играть, допуская минимум ошибок. Нужно действовать разнообразно, рвать ритм и часто рисковать. Таким образом по партии у серба украли Сун Ву Квон и Тим ван Рейтховен.
У Синнера есть необходимый арсенал, чтобы напрячь экс-первую ракетку мира. Вряд ли итальянца хватит, чтобы выбить чемпиона, но хотя бы на один сет он его на корте задержать должен.
Рекомендуемая ставка: победа Синнера в одном из сетов за 2.06.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -