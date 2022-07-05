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Новак Джокович — Янник Синнер: прогноз на матч Уимблдона 5 июля 2022 года

Прогноз на матч Уимблдона Новак Джокович — Янник Синнер 5 июля 2022 года
Евгений Коростелев
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Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Действующий победитель Уимблдона продолжает путь за седьмым титулом в Великобритании. В четвертьфинале выбить Новака Джоковича из борьбы постарается итальянец Янник Синнер. Матч начнется в 15.30 по московскому времени. В России посмотреть его не получится. По личным встречам серб уверенно впереди — 2-0.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оставили Синнеру небольшие шансы пройти дальше. На его победу можно поставить с коэффициентом 6.80, это около 10% вероятности исхода. Успех Джоковича оценен котировкой 1.10 (90%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационный выигрыш итальянца в случае его выхода в полуфинал принесет 6800 рублей и 5800 рублей чистой прибыли.

Однако вы можете выбрать вариант скромнее и надежнее — например, успех Синнера с форой (+6.5) гейма идет за 2.03, с форой (+7.5) — за 1.60.

При этом самый ожидаемый итоговый счет — 3-0 в пользу Джоковича за 1.71. Его же победа 3-1 идет уже за более существенные 3.70.

Из четырех матчей на турнире Новак выиграл всухую только половину, а в четвертом круге отдал партию 104-й ракетке мира голландцу Тиму ван Рейтховену. На то, что Синнер тоже зацепит сет, котировка 2.06. А две выигранные им партии идут аж за 3.90.

Если не хотите гадать над победителем, можете выбрать количество геймов в матче:

  • тотал больше 32.5 идет за 1.68, ТМ 32.5 — за 2.10;

  • ТБ 33.5 — за 1.82, ТМ 33.5 — за 2.00.

Сколько матчболов потребуется триумфатору четвертьфинала? На два и более коэффициент 2.20, на ТМ 1.5 — 1.67.

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Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Янник Синнер

Чтобы победить Джоковича на траве, недостаточно просто хорошо и стабильно играть, допуская минимум ошибок. Нужно действовать разнообразно, рвать ритм и часто рисковать. Таким образом по партии у серба украли Сун Ву Квон и Тим ван Рейтховен.

У Синнера есть необходимый арсенал, чтобы напрячь экс-первую ракетку мира. Вряд ли итальянца хватит, чтобы выбить чемпиона, но хотя бы на один сет он его на корте задержать должен.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера в одном из сетов за 2.06.

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