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Новак Джокович — Танаси Коккинакис: прогноз на матч Уимблдона 29 июня 2022 года

Прогноз на матч Уимблдона Новак Джокович — Танаси Коккинакис 29 июня 2022 года
Евгений Коростелев
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Новак Джокович.
Фото Global Look Press

29 июня действующий чемпион Уимблдона Новак Джокович проведет матч второго круга против австралийца Танаси Коккинакиса. Игра начнется приблизительно в 15.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 1-0 в пользу теннисиста из Сербии.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предсказывают уверенную победу Джоковича. Поставить на его успех можно с коэффициентом 1.03, это около 97% вероятности исхода. Сенсацию от Коккинакиса предлагается взять за 12.5 (3%).

В первом круге Новак не без проблем прошел южнокорейца Сун Ву Квона. Если считаете, что австралиец способен выбить шестикратного чемпиона, со ставки в 1000 рублей вы можете заработать 12 500 рублей.

Не стесняйтесь страховать аутсайдера с помощью форы по геймам:

  • Ф2(+7.5) идет за 2.15, Ф1(-7.5) — за 1.66;

  • Ф2(+8.5) идет за 1.87, Ф1(-8.5) — за 1.93;

  • Ф2(+9.5) идет за 1.40, Ф1(-9.5) — за 2.81.

Джокович одолел Квона за 37 геймов, Коккинакис справился с Майхрзаком за 33. ТБ 29.5 гейма в предстоящей игре идет за 1.70, ТМ 29.5 — за 2.08.

Аналитики убеждены, что в этот раз Новак не отдаст ни сета — успех австралийца с форой (+2.5) партии оценен в 2.75, а победа Джоковича 3-0 доступна за 1.42.

Отличный коэффициент 2.55 на тай-брейк в матче, а конкретно в первом сете — 7.30.

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Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Танаси Коккинакис

Перед стартом турнира Джокович призывал фанатов не беспокоиться о своей форме — якобы отсутствие официальных матчей на траве никак не повлияет на его игру. Однако в первом круге он отдал сет южнокорейцу Сун Ву Квону и временами выглядел бледновато.

Понятно, что с каждой встречей серб будет прибавлять и выйдет на пик к решающим стадиям, однако с неплохо подающим Коккинакисом ему придется повозиться. Австралиец наверняка проиграет не очень крупно и покинет одиночный турнир с чувством собственного достоинства.

Рекомендуемая ставка: победа Коккинакиса с форой (+8.5) гейма за 1.87.

Теннис
Wimbledon
Прогнозы на спорт
Новак Джокович
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