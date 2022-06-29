Новак Джокович — Танаси Коккинакис: прогноз на матч Уимблдона 29 июня 2022 года
29 июня действующий чемпион Уимблдона Новак Джокович проведет матч второго круга против австралийца Танаси Коккинакиса. Игра начнется приблизительно в 15.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 1-0 в пользу теннисиста из Сербии.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предсказывают уверенную победу Джоковича. Поставить на его успех можно с коэффициентом 1.03, это около 97% вероятности исхода. Сенсацию от Коккинакиса предлагается взять за 12.5 (3%).
В первом круге Новак не без проблем прошел южнокорейца Сун Ву Квона. Если считаете, что австралиец способен выбить шестикратного чемпиона, со ставки в 1000 рублей вы можете заработать 12 500 рублей.
Не стесняйтесь страховать аутсайдера с помощью форы по геймам:
Джокович одолел Квона за 37 геймов, Коккинакис справился с Майхрзаком за 33. ТБ 29.5 гейма в предстоящей игре идет за 1.70, ТМ 29.5 — за 2.08.
Аналитики убеждены, что в этот раз Новак не отдаст ни сета — успех австралийца с форой (+2.5) партии оценен в 2.75, а победа Джоковича 3-0 доступна за 1.42.
Отличный коэффициент 2.55 на тай-брейк в матче, а конкретно в первом сете — 7.30.
Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Танаси Коккинакис
Перед стартом турнира Джокович призывал фанатов не беспокоиться о своей форме — якобы отсутствие официальных матчей на траве никак не повлияет на его игру. Однако в первом круге он отдал сет южнокорейцу Сун Ву Квону и временами выглядел бледновато.
Понятно, что с каждой встречей серб будет прибавлять и выйдет на пик к решающим стадиям, однако с неплохо подающим Коккинакисом ему придется повозиться. Австралиец наверняка проиграет не очень крупно и покинет одиночный турнир с чувством собственного достоинства.
Рекомендуемая ставка: победа Коккинакиса с форой (+8.5) гейма за 1.87.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -