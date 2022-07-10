Новак Джокович — Ник Кирьос: прогноз на финал Уимблдона 10 июля 2022 года
10 июля состоится решающий матч главного травяного турнира года — Уимблдона. В финале схлестнутся действующий чемпион Новак Джокович и 40-я ракетка мира Ник Кирьос. Игра начнется в 16.05 по московскому времени. В России ее, увы, не покажут.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Джоковича абсолютным фаворитом, хотя он проиграл Кирьосу оба очных матча. На победу серба можно поставить с коэффициентом 1.27, это приблизительно 78% вероятности исхода. На сенсационный триумф Ника котировка значительно выше — 4.20 (22%).
Ставка в 1000 рублей на австралийца принесет выигрыш 4200 рублей и 3200 чистой прибыли, если он одолеет Новака.
Но можете выбрать вариант скромнее. Например, на победу Ника с форой по геймам:
Считаете, что соперники как минимум обменяются выигранными партиями? На ТБ 3.5 сета котировка 1.62, а на ТБ 4.5 — 3.90.
При этом самый вероятный точный счет — 3-0 в пользу Новака за 2.70. На то, что Ник снова обыграет серба всухую, котировка бешеная — 12.0.
У БЕТСИТИ широчайшая линия и много интересных вариантов на выбор. Например, можно оформить ставку на ТБ 5.5 брейка в игре за 1.85.
На то, что Ник быстрее выиграет 10 очков, нежели Джокович, котировка 3.41.
И даже можно поставить на процент первой подачи — ТБ 77.5. У Кирьоса идет за 1.85. У Джоковича за те же цифры доступен вариант «ТБ 80.5».
Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Ник Кирьос
Кирьос на этот раз не будет валять дурака и покажет свой максимум, а с ним он действительно может обыграть Джоковича. Тем более Ник знает, как это делать, — все-таки 2-0 в личных встречах родились неспроста. А еще для австралийца нет авторитетов, поэтому он не станет трепетать перед шестикратным чемпионом, как это было бы с кем-нибудь другим.
Рекомендуемая ставка: П2 за 4.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -