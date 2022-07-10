Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

Новак Джокович — Ник Кирьос: прогноз на финал Уимблдона 10 июля 2022 года

Прогноз на матч Уимблдона Новак Джокович — Ник Кирьос 10 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Ник Кирьос.
Фото Global Look Press

10 июля состоится решающий матч главного травяного турнира года — Уимблдона. В финале схлестнутся действующий чемпион Новак Джокович и 40-я ракетка мира Ник Кирьос. Игра начнется в 16.05 по московскому времени. В России ее, увы, не покажут.

Саид Нурмагомедов. Саид Нурмагомедов — Дуглас Андраде: однофамилец Хабиба отправит бразильца на пенсию

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Джоковича абсолютным фаворитом, хотя он проиграл Кирьосу оба очных матча. На победу серба можно поставить с коэффициентом 1.27, это приблизительно 78% вероятности исхода. На сенсационный триумф Ника котировка значительно выше — 4.20 (22%).

Ставка в 1000 рублей на австралийца принесет выигрыш 4200 рублей и 3200 чистой прибыли, если он одолеет Новака.

Но можете выбрать вариант скромнее. Например, на победу Ника с форой по геймам:

  • Ф2(+4.5) идет за 2.10, Ф1(-4.5) — за 1.82;

  • Ф2(+5.5) идет за 1.67, Ф1(-5.5) — за 2.20.

Считаете, что соперники как минимум обменяются выигранными партиями? На ТБ 3.5 сета котировка 1.62, а на ТБ 4.5 — 3.90.

При этом самый вероятный точный счет — 3-0 в пользу Новака за 2.70. На то, что Ник снова обыграет серба всухую, котировка бешеная — 12.0.

У БЕТСИТИ широчайшая линия и много интересных вариантов на выбор. Например, можно оформить ставку на ТБ 5.5 брейка в игре за 1.85.

На то, что Ник быстрее выиграет 10 очков, нежели Джокович, котировка 3.41.

И даже можно поставить на процент первой подачи — ТБ 77.5. У Кирьоса идет за 1.85. У Джоковича за те же цифры доступен вариант «ТБ 80.5».

Новак Джокович на&nbsp;Уимблдоне-2022. Новак Джокович — Ник Кирьос: австралиец нарушит гегемонию серба на Уимблдоне

Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Ник Кирьос

Кирьос на этот раз не будет валять дурака и покажет свой максимум, а с ним он действительно может обыграть Джоковича. Тем более Ник знает, как это делать, — все-таки 2-0 в личных встречах родились неспроста. А еще для австралийца нет авторитетов, поэтому он не станет трепетать перед шестикратным чемпионом, как это было бы с кем-нибудь другим.

Рекомендуемая ставка: П2 за 4.20.

Теннис
Wimbledon
Прогнозы на спорт
Новак Джокович
1
Читайте также
Москвичка Рыбакина — «кошмар Уимблдона» без россиян. Но был ли шанс сохранить ее в России?
«Это праздник в кремлевских коридорах». Что пишут британские СМИ после победы москвички Рыбакиной на Уимблдоне-2022, откуда выгнали русских
Материалы сюжета: Москвичка Рыбакина выиграла Уимблдон без российских теннисистов
Тарпищев о Рыбакиной: «У нас много талантливых теннисистов не только в России, но и там, где к нам нормально относятся»
Рыбакина — «кошмар Уимблдона». Но был ли шанс сохранить ее в России?
Триумф Рыбакиной: урок для тех, кто не верил в нее в России
Президент Казахстана поздравил Рыбакину с победой на Уимблдоне
Селиваненко — о победе Рыбакиной на Уимблдоне: «Не могу сказать, что успех Лены стал неожиданностью»
В ФТР не держат обиды на победительницу Уимблдона Рыбакину из-за смены гражданства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперты оценили шансы «Локомотива» и «Динамо» повторить убойную результативность двухмесячной давности
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости