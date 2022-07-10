10 июля состоится решающий матч главного травяного турнира года — Уимблдона. В финале схлестнутся действующий чемпион Новак Джокович и 40-я ракетка мира Ник Кирьос. Игра начнется в 16.05 по московскому времени. В России ее, увы, не покажут.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Джоковича абсолютным фаворитом, хотя он проиграл Кирьосу оба очных матча. На победу серба можно поставить с коэффициентом 1.27, это приблизительно 78% вероятности исхода. На сенсационный триумф Ника котировка значительно выше — 4.20 (22%).

Ставка в 1000 рублей на австралийца принесет выигрыш 4200 рублей и 3200 чистой прибыли, если он одолеет Новака.

Но можете выбрать вариант скромнее. Например, на победу Ника с форой по геймам:

Ф2(+4.5) идет за 2.10, Ф1(-4.5) — за 1.82;

Ф2(+5.5) идет за 1.67, Ф1(-5.5) — за 2.20.

Считаете, что соперники как минимум обменяются выигранными партиями? На ТБ 3.5 сета котировка 1.62, а на ТБ 4.5 — 3.90.

При этом самый вероятный точный счет — 3-0 в пользу Новака за 2.70. На то, что Ник снова обыграет серба всухую, котировка бешеная — 12.0.

У БЕТСИТИ широчайшая линия и много интересных вариантов на выбор. Например, можно оформить ставку на ТБ 5.5 брейка в игре за 1.85.

На то, что Ник быстрее выиграет 10 очков, нежели Джокович, котировка 3.41.

И даже можно поставить на процент первой подачи — ТБ 77.5. У Кирьоса идет за 1.85. У Джоковича за те же цифры доступен вариант «ТБ 80.5».

Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Ник Кирьос

Кирьос на этот раз не будет валять дурака и покажет свой максимум, а с ним он действительно может обыграть Джоковича. Тем более Ник знает, как это делать, — все-таки 2-0 в личных встречах родились неспроста. А еще для австралийца нет авторитетов, поэтому он не станет трепетать перед шестикратным чемпионом, как это было бы с кем-нибудь другим.

Рекомендуемая ставка: П2 за 4.20.