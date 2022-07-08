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Новак Джокович — Кэмерон Норри: прогноз на матч Уимблдона 8 июля 2022 года

Прогноз на матч Уимблдона Новак Джокович — Кэмерон Норри 8 июля 2022 года
Евгений Коростелев
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Новак Джокович.
Фото Global Look Press

8 июля в первом полуфинале Уимблдона в мужском одиночном разряде действующий чемпион турнира Новак Джокович сразится с британцем Кэмероном Норри. Матч начнется примерно в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире на территории России он показан не будет. Счет личных встреч — 1-0 в пользу экс-первой ракетки мира.

Новак Джокович. Новак Джокович — Кэмерон Норри: чемпион продлит победную серию на Уимблдоне до 27 матчей?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ назвали Джоковича убедительным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.06, это примерно 94% вероятности исхода. Успех Норри идет за 9.40 (6%).

Ставка в 1000 рублей на аутсайдера в случае его сенсационного выхода в финал принесет выигрыш 9400 рублей и чистую прибыль в 8400 рублей.

Также вы можете выбрать один из многочисленных вариантов на победу одного из игроков с форой по геймам:

  • Ф1(-6.5) идет за 1.46, Ф2(+6.5) — за 2.60;

  • Ф1(-7.5) - за 1.93, Ф2(+7.5) — за 1.87;

  • Ф1(-8.5) - за 2.37, Ф2(+8.5) — за 1.54.

Также есть возможность оформить ставку на количество геймов: например, тотал больше 30.5 идет за 1.79, а ТМ 30.5 — за 1.95.

Индивидуальный тотал выигранных Джоковичем геймов больше 19.5 оценен котировкой 2.33, у Норри ИТБ (11.5) — в 1.79.

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Самый вероятный точный счет — победа Новака 3-0 по сетам за 1.52.

Интересный вариант — ставка на то, что в матче случатся два брейка подряд. Коэффициент на это — 2.50.

Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Кэмерон Норри

Этот матч должен быть для Джоковича значительно проще, чем предыдущий против Янника Синнера. Норри тоже отыграл пятисетовик и с трудом дожал Гоффена, а до этого ушел с 1-2 против Муньяра — это средний игрок, у которого случаются провалы в игре. У Кэмерона специфическая техника, но нет мощного удара и разнообразия в действиях, которыми можно было бы поставить Новака в тяжелое положение. Поэтому даже выиграть сет ему будет проблематично.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича 3-0 по сетам за 1.52.

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Новак Джокович
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