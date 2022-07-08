Новак Джокович — Кэмерон Норри: прогноз на матч Уимблдона 8 июля 2022 года
8 июля в первом полуфинале Уимблдона в мужском одиночном разряде действующий чемпион турнира Новак Джокович сразится с британцем Кэмероном Норри. Матч начнется примерно в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире на территории России он показан не будет. Счет личных встреч — 1-0 в пользу экс-первой ракетки мира.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ назвали Джоковича убедительным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.06, это примерно 94% вероятности исхода. Успех Норри идет за 9.40 (6%).
Ставка в 1000 рублей на аутсайдера в случае его сенсационного выхода в финал принесет выигрыш 9400 рублей и чистую прибыль в 8400 рублей.
Также вы можете выбрать один из многочисленных вариантов на победу одного из игроков с форой по геймам:
Также есть возможность оформить ставку на количество геймов: например, тотал больше 30.5 идет за 1.79, а ТМ 30.5 — за 1.95.
Индивидуальный тотал выигранных Джоковичем геймов больше 19.5 оценен котировкой 2.33, у Норри ИТБ (11.5) — в 1.79.
Самый вероятный точный счет — победа Новака 3-0 по сетам за 1.52.
Интересный вариант — ставка на то, что в матче случатся два брейка подряд. Коэффициент на это — 2.50.
Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Кэмерон Норри
Этот матч должен быть для Джоковича значительно проще, чем предыдущий против Янника Синнера. Норри тоже отыграл пятисетовик и с трудом дожал Гоффена, а до этого ушел с 1-2 против Муньяра — это средний игрок, у которого случаются провалы в игре. У Кэмерона специфическая техника, но нет мощного удара и разнообразия в действиях, которыми можно было бы поставить Новака в тяжелое положение. Поэтому даже выиграть сет ему будет проблематично.
Рекомендуемая ставка: победа Джоковича 3-0 по сетам за 1.52.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -