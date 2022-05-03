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Новак Джокович — Гаэль Монфис: прогноз на матч ATP Мадрид 3 мая 2022 года

Прогноз на матч ATP Мадрид Новак Джокович — Гаэль Монфис 3 мая 2022 года
Евгений Коростелев
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Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Первая ракетка мира Новак Джокович стартует на турнире в Мадриде матчем против француза Гаэля Монфиса. Игра состоится 3 мая 2022 года и начнется ориентировочно в 17.05 по московскому времени. Сербский теннисист ведет в личных встречах — 19-1.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Джоковича абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.24, это примерно 80% вероятности. Успех Монфиса в предстоящем матче идет с котировкой 4.10 (20%).

Ставка в 1000 рублей на победу Монфиса в случае его триумфа принесет выигрыш 4100 рублей и 3100 рублей чистой прибыли.

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На игру открыта широкая линия ставок с форой по геймам:

Ф1(-3.5) идет за 1.60, Ф2(+3.5) — за 2.25;

Ф1(-4.5) идет за 2.10, Ф2(+4.5) — за 1.74;

Ф1(-5) идет за 2.50, Ф2(+5) — за 1.49;

Единственный раз на грунте соперники встречались в 2006 году, и тогда на «Ролан Гаррос» Джокович победил 3:0 по сетам (7:6(5), 7:6(5), 6:3). На очередную сухую победу серба 2:0 по партиям можно поставить за 1.67.

Тай-брейк в одном из сетов оценен котировкой 3.10, его отсутствие — 1.32.

Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Гаэль Монфис

Лучший теннисист планеты только набирает форму. В Монте-Карло он уже в стартовом матче проиграл Алехандро Давидович Фокине, а в финале турнира в Белграде спасовал перед Андреем Рублевым. Причем решающий сет отдал всухую — 0:6. Новаку не хватает «физики», в чем он признался на церемонии награждения.

Монфис взял паузу после соревнований в Майами и не играл больше месяца, а в первом матче в Мадриде уверенно разобрался с местным теннисистом Карлосом Химено Валеро — 6:3, 6:0. Француз — клиент Новака, который проиграл ему 19 из 20 матчей, но в этот раз встреча будет близкой по счету. Свеженький Гаэль должен навязать Джоковичу борьбу.

Рекомендуемая ставка: победа Монфиса с форой +4.5 по геймам за 1.74.

Теннис
Прогнозы на спорт
Гаэль Монфис
Новак Джокович
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
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 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
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 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
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 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
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 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
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 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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