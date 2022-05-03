Новак Джокович — Гаэль Монфис: прогноз на матч ATP Мадрид 3 мая 2022 года
Первая ракетка мира Новак Джокович стартует на турнире в Мадриде матчем против француза Гаэля Монфиса. Игра состоится 3 мая 2022 года и начнется ориентировочно в 17.05 по московскому времени. Сербский теннисист ведет в личных встречах — 19-1.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Джоковича абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.24, это примерно 80% вероятности. Успех Монфиса в предстоящем матче идет с котировкой 4.10 (20%).
Ставка в 1000 рублей на победу Монфиса в случае его триумфа принесет выигрыш 4100 рублей и 3100 рублей чистой прибыли.
На игру открыта широкая линия ставок с форой по геймам:
Ф1(-3.5) идет за 1.60, Ф2(+3.5) — за 2.25;
Ф1(-4.5) идет за 2.10, Ф2(+4.5) — за 1.74;
Ф1(-5) идет за 2.50, Ф2(+5) — за 1.49;
Единственный раз на грунте соперники встречались в 2006 году, и тогда на «Ролан Гаррос» Джокович победил 3:0 по сетам (7:6(5), 7:6(5), 6:3). На очередную сухую победу серба 2:0 по партиям можно поставить за 1.67.
Тай-брейк в одном из сетов оценен котировкой 3.10, его отсутствие — 1.32.
Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Гаэль Монфис
Лучший теннисист планеты только набирает форму. В Монте-Карло он уже в стартовом матче проиграл Алехандро Давидович Фокине, а в финале турнира в Белграде спасовал перед Андреем Рублевым. Причем решающий сет отдал всухую — 0:6. Новаку не хватает «физики», в чем он признался на церемонии награждения.
Монфис взял паузу после соревнований в Майами и не играл больше месяца, а в первом матче в Мадриде уверенно разобрался с местным теннисистом Карлосом Химено Валеро — 6:3, 6:0. Француз — клиент Новака, который проиграл ему 19 из 20 матчей, но в этот раз встреча будет близкой по счету. Свеженький Гаэль должен навязать Джоковичу борьбу.
Рекомендуемая ставка: победа Монфиса с форой +4.5 по геймам за 1.74.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|1 : 0
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0