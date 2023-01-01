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«Ноттингем» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 1 января 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Ноттингем» — «Челси» 1 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Челси» в матче с «Борнмутом».
Фото Global Look Press

В первый день 2023 года «Ноттингем» и «Челси» встретятся в матче 18-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Сити Граунд», арбитр Питер Бэнкс даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. В России не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
01 янв, 19:30. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
Челси

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей серьезными фаворитами матча: поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.65, что составляет примерно 59% вероятности. Успех хозяев предложен с котировкой 5.70 (17%), даже ничья идет за меньшие 4.10 (24%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 4100 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество команды Грэма Поттера:

• победа гостей 1:0 идет за 6.20;

• ничья 1:1 — за 7.10;

• успех «Челси» 2:0 — тоже за 7.10.

«Аристократы» выиграли у «Ноттингема» семь последних матчей, «лесники» же последнюю победу над лондонцами одержали в далеком 1997 году. Верите, что команда Стивена Купера прервет грустную серию и не уступит в предстоящей игре? Этот рынок предложен за 2.32.

Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным: соперники не входят даже в топ-10 АПЛ по забитым мячам. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.90.

Шанс увидеть мячи от обеих команд оценен в 1.96, «обе забьют — нет» идет за 1.84.

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Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ноттингем» — «Челси» 1 января 2023 года

«Ноттингем» — один из худших в АПЛ: команда идет 19-й и за 16 матчей одержала всего три победы. В первом матче после завершения чемпионата мира в Катаре «лесники» без шансов влетели «Манчестер Юнайтед» (0:3). «Челси» же после паузы легко разделался с «Борнмутом» (2:0).

При Поттере синие показывают прагматичный футбол и редко забивают больше двух мячей — лишь два раза за 15 игр. За эти же 15 матчей при англичанине «Челси» одержал пять сухих побед и провел девять встреч, в которых отличалась только одна команда. В среднем за матч в АПЛ «аристократы» отличаются лишь 1.3 раза, «Ноттингем» еще меньше — 0.7 раза.

Рекомендуемая ставка: «Челси» не проиграет и тотал меньше 3.5 гола за 1.62.

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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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3.03 00:00
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