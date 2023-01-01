«Ноттингем» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 1 января 2023 года
В первый день 2023 года «Ноттингем» и «Челси» встретятся в матче 18-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Сити Граунд», арбитр Питер Бэнкс даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. В России не показывают чемпионат Англии.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей серьезными фаворитами матча: поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.65, что составляет примерно 59% вероятности. Успех хозяев предложен с котировкой 5.70 (17%), даже ничья идет за меньшие 4.10 (24%).
Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 4100 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество команды Грэма Поттера:
• победа гостей 1:0 идет за 6.20;
• ничья 1:1 — за 7.10;
• успех «Челси» 2:0 — тоже за 7.10.
«Аристократы» выиграли у «Ноттингема» семь последних матчей, «лесники» же последнюю победу над лондонцами одержали в далеком 1997 году. Верите, что команда Стивена Купера прервет грустную серию и не уступит в предстоящей игре? Этот рынок предложен за 2.32.
Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным: соперники не входят даже в топ-10 АПЛ по забитым мячам. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.90.
Шанс увидеть мячи от обеих команд оценен в 1.96, «обе забьют — нет» идет за 1.84.
Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ноттингем» — «Челси» 1 января 2023 года
«Ноттингем» — один из худших в АПЛ: команда идет 19-й и за 16 матчей одержала всего три победы. В первом матче после завершения чемпионата мира в Катаре «лесники» без шансов влетели «Манчестер Юнайтед» (0:3). «Челси» же после паузы легко разделался с «Борнмутом» (2:0).
При Поттере синие показывают прагматичный футбол и редко забивают больше двух мячей — лишь два раза за 15 игр. За эти же 15 матчей при англичанине «Челси» одержал пять сухих побед и провел девять встреч, в которых отличалась только одна команда. В среднем за матч в АПЛ «аристократы» отличаются лишь 1.3 раза, «Ноттингем» еще меньше — 0.7 раза.
Рекомендуемая ставка: «Челси» не проиграет и тотал меньше 3.5 гола за 1.62.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2