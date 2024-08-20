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«Ноа» — «Ружомберок»: армянский клуб в двух шагах от первого в истории попадания в еврокубковую осень

Прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Ноа» — «Ружомберок» 20 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Ноа».
Фото Global Look Press

20 августа «Ноа» из Армении примет словацкий «Ружомберок» на Абовянском городском стадионе. Первый матч отборочного раунда плей-офф Лиги конференций стартует по свистку нидерландского судьи Джоуи Коя в 19.00 по московскому времени. Его не будут транслировать в России.

Лига конференций. Раунд плей-офф
20 авг, 19:00. Mika Stadium (Ереван)
Ной
Ружомберок

Букмекеры считают хозяев фаворитами. Победу «Ноа» можно взять с коэффициентом 1.90, это приблизительно 47% вероятности. Ничья доступна за 3.50 (29%), успех «розы» — за 4.20 (24%).

Если предполагаете, что парни Ондржея Сметаны не уступят на Абовянском городском стадионе, вас ждет рынок Х2 за 1.90.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.20, ТМ 2.5 — за 1.67. Обмен голами идет за 2.05, обратный рынок — за 1.77.

На проход армянского клуба в общий этап Лиги конференций дали котировку 1.93. Квалификацию «Ружомберока» предложили за 1.87.

Жуниньо (&laquo;Карабах&raquo;). «Карабах» рвется в финальную часть Лиги чемпионов. «Скакуны» не попадали в осеннюю стадию главного еврокубка семь лет

Прогноз и ставка на матч «Ноа» — «Ружомберок»

Вице-чемпионы Армении успешно преодолели три отборочные стадии Лиги конференций — выбили македонскую «Шкендию» (2:0, 2:1), «Слима Уондерерс» из Мальты (7:0, 0:0) и греческий АЕК (3:1, 0:1). Теперь «Ноа» находится в двух шагах от первого в истории попадания в еврокубковую осень — за путевку в общий этап ЛК команда Руя Моты сразится с «Ружомбероком». Словацкий клуб начал квалификацию в Лиге Европы, где прошел «Тобол» (5:2, 0:1), но не устоял в поединке с «Трабзонспором» (0:2, 0:1). В третьем раунде Лиги конференций «роза» была сильнее хорватского «Хайдука» (0:0, 1:0).

В преддверии ответного домашнего матча парни Ондржея Сметаны предпочтут не рисковать и сыграют осторожно. К тому же в пяти предыдущих отборочных поединках из шести они не обменялись голами с соперниками.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.77.

Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Ружомберок
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 2 : 1
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 1 : 2
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 1 : 0
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Максим Глушенков

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Зенит

 6
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Локомотив

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Динамо

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Даниил Фомин

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Евгений Марков

Факел

 3 1 0
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Факел

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