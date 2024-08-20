«Ноа» — «Ружомберок»: армянский клуб в двух шагах от первого в истории попадания в еврокубковую осень
20 августа «Ноа» из Армении примет словацкий «Ружомберок» на Абовянском городском стадионе. Первый матч отборочного раунда плей-офф Лиги конференций стартует по свистку нидерландского судьи Джоуи Коя в 19.00 по московскому времени. Его не будут транслировать в России.
Букмекеры считают хозяев фаворитами. Победу «Ноа» можно взять с коэффициентом 1.90, это приблизительно 47% вероятности. Ничья доступна за 3.50 (29%), успех «розы» — за 4.20 (24%).
Если предполагаете, что парни Ондржея Сметаны не уступят на Абовянском городском стадионе, вас ждет рынок Х2 за 1.90.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.20, ТМ 2.5 — за 1.67. Обмен голами идет за 2.05, обратный рынок — за 1.77.
На проход армянского клуба в общий этап Лиги конференций дали котировку 1.93. Квалификацию «Ружомберока» предложили за 1.87.
Прогноз и ставка на матч «Ноа» — «Ружомберок»
Вице-чемпионы Армении успешно преодолели три отборочные стадии Лиги конференций — выбили македонскую «Шкендию» (2:0, 2:1), «Слима Уондерерс» из Мальты (7:0, 0:0) и греческий АЕК (3:1, 0:1). Теперь «Ноа» находится в двух шагах от первого в истории попадания в еврокубковую осень — за путевку в общий этап ЛК команда Руя Моты сразится с «Ружомбероком». Словацкий клуб начал квалификацию в Лиге Европы, где прошел «Тобол» (5:2, 0:1), но не устоял в поединке с «Трабзонспором» (0:2, 0:1). В третьем раунде Лиги конференций «роза» была сильнее хорватского «Хайдука» (0:0, 1:0).
В преддверии ответного домашнего матча парни Ондржея Сметаны предпочтут не рисковать и сыграют осторожно. К тому же в пяти предыдущих отборочных поединках из шести они не обменялись голами с соперниками.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.77.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|0 : 1
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|3 : 0
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|1 : 2
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|1 : 0
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0