22 мая «Сочи» отправится на выезд к борющемуся за выживание «Нижнему Новгороду». Игра 28-го тура РПЛ пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток арбитра Кирилла Левникова прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 18.55 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на успех в предстоящем поединке: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.73, это около 35% вероятности. Выигрыш гостей предложен за близкие 2.68 (36%). Ничья оценена в 3.38 (29%).

Три очка больше нужны нижегородцам, которые сражаются за выживание и еще сохранили шансы миновать даже стыковые матчи. Ставка в 1000 рублей на парней Сергея Юрана при благоприятном результате принесет 2730 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 5.80;

• 0:0 — за 7.01;

• триумф любого из коллективов 1:0 — за 7.75.

Соперники отличаются не слишком часто: «Сочи» в среднем за игру в чемпионате отличается 1.3 раза, «Нижний Новгород» — ровно один раз. Тотал больше 2.5 мяча на предстоящую игру доступен за 2.19, ТМ 2.5 — за 1.71.

Рынок на обмен точными выстрелами можно взять за 1.90, обратный вариант — за 1.89.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Сочи»

Нижегородцы подошли к игре в ужасном состоянии: за всю весеннюю часть сезона они не уступили лишь в двух поединках из 10 (победа и ничья). При этом команда Юрана все равно имеет хорошие шансы дожить как минимум до стыковых матчей — «Химки» с 15-й строчки выступают не менее вяло и за три тура до финиша отстают на пять баллов.

«Сочи» тоже не радует стабильностью, но все же находится в середине таблицы и периодически набирает очки. К примеру, в последних трех встречах сочинцы одержали две виктории.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.91.

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