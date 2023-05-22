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«Нижний Новгород» — «Сочи»: прогноз на матч РПЛ 22 мая 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Сочи» 22 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Кристиан Нобоа («Сочи»).
Фото Телеграм-канал «Сочи», Telegram

22 мая «Сочи» отправится на выезд к борющемуся за выживание «Нижнему Новгороду». Игра 28-го тура РПЛ пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток арбитра Кирилла Левникова прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
22 мая, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Сочи

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на успех в предстоящем поединке: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.73, это около 35% вероятности. Выигрыш гостей предложен за близкие 2.68 (36%). Ничья оценена в 3.38 (29%).

Три очка больше нужны нижегородцам, которые сражаются за выживание и еще сохранили шансы миновать даже стыковые матчи. Ставка в 1000 рублей на парней Сергея Юрана при благоприятном результате принесет 2730 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 5.80;

• 0:0 — за 7.01;

• триумф любого из коллективов 1:0 — за 7.75.

Соперники отличаются не слишком часто: «Сочи» в среднем за игру в чемпионате отличается 1.3 раза, «Нижний Новгород» — ровно один раз. Тотал больше 2.5 мяча на предстоящую игру доступен за 2.19, ТМ 2.5 — за 1.71.

Рынок на обмен точными выстрелами можно взять за 1.90, обратный вариант — за 1.89.

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Прогноз и ставка на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Сочи»

Нижегородцы подошли к игре в ужасном состоянии: за всю весеннюю часть сезона они не уступили лишь в двух поединках из 10 (победа и ничья). При этом команда Юрана все равно имеет хорошие шансы дожить как минимум до стыковых матчей — «Химки» с 15-й строчки выступают не менее вяло и за три тура до финиша отстают на пять баллов.

«Сочи» тоже не радует стабильностью, но все же находится в середине таблицы и периодически набирает очки. К примеру, в последних трех встречах сочинцы одержали две виктории.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.91.

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«Осер» — «ПСЖ»: прогноз на матч лиги 1 21 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Спартак

 9
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Крылья Советов

 26 1 4
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Локомотив

 18 1 3
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Спартак

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