«Нижний Новгород» — «Сочи»: прогноз на матч РПЛ 22 мая 2023 года
22 мая «Сочи» отправится на выезд к борющемуся за выживание «Нижнему Новгороду». Игра 28-го тура РПЛ пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток арбитра Кирилла Левникова прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 18.55 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на успех в предстоящем поединке: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.73, это около 35% вероятности. Выигрыш гостей предложен за близкие 2.68 (36%). Ничья оценена в 3.38 (29%).
Три очка больше нужны нижегородцам, которые сражаются за выживание и еще сохранили шансы миновать даже стыковые матчи. Ставка в 1000 рублей на парней Сергея Юрана при благоприятном результате принесет 2730 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 5.80;
• 0:0 — за 7.01;
• триумф любого из коллективов 1:0 — за 7.75.
Соперники отличаются не слишком часто: «Сочи» в среднем за игру в чемпионате отличается 1.3 раза, «Нижний Новгород» — ровно один раз. Тотал больше 2.5 мяча на предстоящую игру доступен за 2.19, ТМ 2.5 — за 1.71.
Рынок на обмен точными выстрелами можно взять за 1.90, обратный вариант — за 1.89.
Прогноз и ставка на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Сочи»
Нижегородцы подошли к игре в ужасном состоянии: за всю весеннюю часть сезона они не уступили лишь в двух поединках из 10 (победа и ничья). При этом команда Юрана все равно имеет хорошие шансы дожить как минимум до стыковых матчей — «Химки» с 15-й строчки выступают не менее вяло и за три тура до финиша отстают на пять баллов.
«Сочи» тоже не радует стабильностью, но все же находится в середине таблицы и периодически набирает очки. К примеру, в последних трех встречах сочинцы одержали две виктории.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.91.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 0
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|2 : 1
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 0
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9