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«Нижний Новгород» — «Родина»: где смотреть стыковой матч 10 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция стыкового матча «Нижний Новгород» — «Родина» 10 июня 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Денис Глушаков.
Фото Официальный сайт ФК «Нижний Новгород»

10 июня состоится ответный стыковой матч за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне — в нем сойдутся «Нижний Новгород» и «Родина». Первая игра в Москве завершилась разгромной победой нижегородцев — 3:0. Новая пройдет на арене «Нижний Новгород» и начнется в 14.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, старт трансляции — в 14.35 мск. Обслужит встречу арбитр Виталий Мешков.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
10 июн, 14:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Родина

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Нижний Новгород» фаворитом матча. Победа хозяев поля в основное время доступна с коэффициентом 1.50, что приблизительно 66% вероятности исхода. Ничья оценена в 4.09 (24%), успех «Родины» — в еще более крупные 7.37 (10%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае равенства на табло по итогам 90 минут принесет выплату в 4090 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.28, ТМ 2.5 — за 1.64. Первая игра между командами получилась «верховой».

Вариант «обе забьют» предложен за 2.42, противоположный исход — за 1.56. В семи последних матчах с участием «НН» и трех у «Родины» обмена голами не было.

Пеп Гвардиола. Пеп считает, что «Сити» станет большим клубом в случае победы в ЛЧ. Помогут Холанн, де Брейне и еще один гений

На два и более мяча от хозяев котировка — 1.81, на хотя бы один результативный удар «Родины» — 1.93.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу «Нижнего Новгорода» за 4.75.

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ФК Родина
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
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