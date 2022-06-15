15 июня 2022 года в немецком Галле состоится матч второго круга, в котором самый неординарный теннисист мира Ник Кирьос сыграет с шестой ракеткой планеты, греком Стефаносом Циципасом. Игра начнется приблизительно в 16.00 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на официальном сайте или в приложении букмекерской компании БЕТСИТИ. Счет личных встреч — 2-0 в пользу австралийца.

Кирьос — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу Ника можно поставить с коэффициентом 1.65, это примерно 60% вероятности исхода. Успех Циципаса оценивается чуть более крупными 2.24 (40%).

Ставка в 1000 рублей на Стефаноса в случае его выхода в четвертьфинал принесет 2240 рублей выплаты и 1240 рублей чистой прибыли.

Опасаетесь за такой исход? Возьмите победу Циципаса с форой (+1.5) гейма за 1.93 или (+2) гейма за 1.73.

В игре представлена широкая линия для ставок на количество геймов в матче:

ТБ 23.5 идет за 1.76, ТМ 23.5 — за 2.00;

ТБ 24.5 идет за 1.80, ТМ 24.5 — за 2.00;

ТБ 25.5 идет за 1.90, ТМ 25.5 — за 1.84.

Кирьос победил Циципаса в обеих очных встречах, но ни разу не сделал это всухую. На успех грека с форой (+1.5) по сетам коэффициент 1.47.

Триумф австралийца в первом сете и в матче можно взять за 1.97.

Аналитики считают, что наиболее вероятный точный счет — 2:0 по партиям в пользу Кирьоса за 2.55.

Прогноз и ставка на матч Ник Кирьос — Стефанос Циципас

Оба теннисиста на прошлой неделе выступали в Штутгарте, и оба вылетели от одного и того же соперника — Энди Маррея. Циципас проиграл британцу в двух сетах в четвертьфинале, а Кирьос — в 1/2. Причем матч с участием Ника обернулся очередным скандалом — он грубо общался с болельщиками, швырял ракетки и получил штраф на гейм. После игры австралиец обвинил зрителей в расизме.

Что касается предстоящей игры, то она наверняка будет плотной и затяжной. Соперники неплохо держат свою подачу и должны хотя бы в одной партии дойти до решающего, 13-го гейма. Если, конечно, никому из них не помешают нервы и посторонние факторы.

Рекомендуемая ставка: тай-брейк в матче за 1.53.