Ник Кирьос — Стефанос Циципас: прогноз на матч ATP Галле 15 июня 2022 года
15 июня 2022 года в немецком Галле состоится матч второго круга, в котором самый неординарный теннисист мира Ник Кирьос сыграет с шестой ракеткой планеты, греком Стефаносом Циципасом. Игра начнется приблизительно в 16.00 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на официальном сайте или в приложении букмекерской компании БЕТСИТИ. Счет личных встреч — 2-0 в пользу австралийца.
Кирьос — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу Ника можно поставить с коэффициентом 1.65, это примерно 60% вероятности исхода. Успех Циципаса оценивается чуть более крупными 2.24 (40%).
Ставка в 1000 рублей на Стефаноса в случае его выхода в четвертьфинал принесет 2240 рублей выплаты и 1240 рублей чистой прибыли.
Опасаетесь за такой исход? Возьмите победу Циципаса с форой (+1.5) гейма за 1.93 или (+2) гейма за 1.73.
В игре представлена широкая линия для ставок на количество геймов в матче:
Кирьос победил Циципаса в обеих очных встречах, но ни разу не сделал это всухую. На успех грека с форой (+1.5) по сетам коэффициент 1.47.
Триумф австралийца в первом сете и в матче можно взять за 1.97.
Аналитики считают, что наиболее вероятный точный счет — 2:0 по партиям в пользу Кирьоса за 2.55.
Прогноз и ставка на матч Ник Кирьос — Стефанос Циципас
Оба теннисиста на прошлой неделе выступали в Штутгарте, и оба вылетели от одного и того же соперника — Энди Маррея. Циципас проиграл британцу в двух сетах в четвертьфинале, а Кирьос — в 1/2. Причем матч с участием Ника обернулся очередным скандалом — он грубо общался с болельщиками, швырял ракетки и получил штраф на гейм. После игры австралиец обвинил зрителей в расизме.
Что касается предстоящей игры, то она наверняка будет плотной и затяжной. Соперники неплохо держат свою подачу и должны хотя бы в одной партии дойти до решающего, 13-го гейма. Если, конечно, никому из них не помешают нервы и посторонние факторы.
Рекомендуемая ставка: тай-брейк в матче за 1.53.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0