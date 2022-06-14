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Нидерланды — Уэльс: прогноз на матч Лиги наций 14 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Уэльс 14 июня 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Мемфис Депай в матче против Польши.
Фото Global Look Press

14 июня в четвертом туре группового этапа Лиги наций Нидерланды на стадионе «Де Куйп» сыграют со сборной Уэльса. Матч начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть его можно будет на «Okko Спорт». Рассудит встречу румынский арбитр Хорациу Фешник.

Лига наций A. Группа 4
14 июн, 21:45. De Kuip (Роттердам)
Нидерланды
Уэльс

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают железным фаворитом Нидерланды. Поставить на победу оранжевых можно с коэффициентом 1.32, это примерно 75% вероятности. Котировка на успех Уэльса — 11.0 (9%), на ничью — 5.30 (16%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 5300 рублей.

Вариант «гости не проиграют» идет с котировкой 3.60.

Добавить интриги в такой неравный матч можно при помощи форы — например, возьмите Ф1(-2.5) за 3.40 или Ф2(+2.5) за 1.32.

В этом розыгрыше Лиги наций «Оранье» пробили тотал больше 2.5 во всех трех играх. У валлийцев такой матч был всего один. Поставить на три и более забитых мяча можно за 1.72, на обратный исход — за 2.20.

Ставка «обе забьют» заходила во всех трех матчах Лиги наций у Нидерландов и в двух матчах Уэльса. Поставить на обмен голами можно за 2.10.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа Нидерландов 2:0 за 5.90.

Кевин де&nbsp;Брёйне, Янник Карраско и&nbsp;Юри Тилеманс (сборная Бельгии). Польша — Бельгия: де Брейне с партнерами останутся в гонке за Нидерландами

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Уэльс

Нидерланды показывают очень бодрую игру в Лиге наций. Возможно, лучшую во всем турнире — по количеству забитых мячей они делят первое место с Бельгией в лиге А. В своей группе они потеряли очки только с Польшей, остальные сборные для оранжевых не соперники. Уэльс вообще за последние пять игр победил только Украину. Не без помощи автогола. В остальном же они чередуют ничьи и поражения и вряд ли что-то противопоставят голландцам.

Рекомендуемая ставка: П1 и тотал больше 2.5 за 2.00.

Футбол
Лига наций УЕФА
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Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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Германия — Италия: прогноз на матч Лиги наций 14 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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