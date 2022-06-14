14 июня в четвертом туре группового этапа Лиги наций Нидерланды на стадионе «Де Куйп» сыграют со сборной Уэльса. Матч начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть его можно будет на «Okko Спорт». Рассудит встречу румынский арбитр Хорациу Фешник.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают железным фаворитом Нидерланды. Поставить на победу оранжевых можно с коэффициентом 1.32, это примерно 75% вероятности. Котировка на успех Уэльса — 11.0 (9%), на ничью — 5.30 (16%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 5300 рублей.

Вариант «гости не проиграют» идет с котировкой 3.60.

Добавить интриги в такой неравный матч можно при помощи форы — например, возьмите Ф1(-2.5) за 3.40 или Ф2(+2.5) за 1.32.

В этом розыгрыше Лиги наций «Оранье» пробили тотал больше 2.5 во всех трех играх. У валлийцев такой матч был всего один. Поставить на три и более забитых мяча можно за 1.72, на обратный исход — за 2.20.

Ставка «обе забьют» заходила во всех трех матчах Лиги наций у Нидерландов и в двух матчах Уэльса. Поставить на обмен голами можно за 2.10.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа Нидерландов 2:0 за 5.90.

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Уэльс

Нидерланды показывают очень бодрую игру в Лиге наций. Возможно, лучшую во всем турнире — по количеству забитых мячей они делят первое место с Бельгией в лиге А. В своей группе они потеряли очки только с Польшей, остальные сборные для оранжевых не соперники. Уэльс вообще за последние пять игр победил только Украину. Не без помощи автогола. В остальном же они чередуют ничьи и поражения и вряд ли что-то противопоставят голландцам.

Рекомендуемая ставка: П1 и тотал больше 2.5 за 2.00.