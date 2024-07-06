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Нидерланды — Турция: прогноз на матч чемпионата Европы 6 июля 2024 года

Прогноз на матч чемпионата Европы Нидерланды — Турция 6 июля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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6 июля в заключительном четвертьфинале Евро-2024 сойдутся сборные Нидерландов и Турции. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана в онлайн-сервисе «Okko Спорт». Главный арбитр — Клеман Тюрпен из Франции.

Чемпионат Европы. 1/4 финала
06 июл, 22:00. Olympiastadion (Берлин)
Нидерланды
Турция

Нидерланды — фаворит матча, по мнению букмекерских компаний. На их победу в основное время выставлен коэффициент 1.63, что составляет примерно 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), триумф Турции — за 6.20 (14%).

Если в полуфинал выйдут голландцы, сыграет ставка за 1.27. Если турки — 3.85.

На то, что команда Винченцо Монтеллы не уступит в основное время, коэффициент 2.30.

Считаете, что матч получится результативным? ТБ 2.5 идет за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.03.

Условие «обе забьют» оценено в 1.85, «обе забьют — нет» — в 1.98.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

  • ничья 1:1 — 7.50;

  • 1:0 или 2:0 в пользу Нидерландов — 8.00.

Винисиус Жуниор (сборная Бразилии). Бразилия без Винисиуса вновь уступит Нуньесу и компании. Уругвай — в числе главных фаворитов Кубка Америки

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Турция

Турция — аутсайдер чемпионата среди команд, вышедших в четвертьфинал. Поэтому в каком-то смысле Нидерландам повезло. А еще им подфартило в том смысле, что лидер обороны турецкой сборной Мерих Демирал схлопотал дисквалификацию за жесты после победы над Австрией. Поэтому и без того неважно действующая в обороне команда Винченцо Монтеллы станет еще слабее при игре у своих ворот. «Оранжевые» обязаны этим воспользоваться.

Рекомендуемая ставка: победа Нидерландов и ТБ 1.5 за 1.80.

Футбол
Евро-2024
Прогнозы на спорт
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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 - : -
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