Нидерланды — Турция: прогноз на матч чемпионата Европы 6 июля 2024 года
6 июля в заключительном четвертьфинале Евро-2024 сойдутся сборные Нидерландов и Турции. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана в онлайн-сервисе «Okko Спорт». Главный арбитр — Клеман Тюрпен из Франции.
Нидерланды — фаворит матча, по мнению букмекерских компаний. На их победу в основное время выставлен коэффициент 1.63, что составляет примерно 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), триумф Турции — за 6.20 (14%).
Если в полуфинал выйдут голландцы, сыграет ставка за 1.27. Если турки — 3.85.
На то, что команда Винченцо Монтеллы не уступит в основное время, коэффициент 2.30.
Считаете, что матч получится результативным? ТБ 2.5 идет за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.03.
Условие «обе забьют» оценено в 1.85, «обе забьют — нет» — в 1.98.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:
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ничья 1:1 — 7.50;
-
1:0 или 2:0 в пользу Нидерландов — 8.00.
Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Турция
Турция — аутсайдер чемпионата среди команд, вышедших в четвертьфинал. Поэтому в каком-то смысле Нидерландам повезло. А еще им подфартило в том смысле, что лидер обороны турецкой сборной Мерих Демирал схлопотал дисквалификацию за жесты после победы над Австрией. Поэтому и без того неважно действующая в обороне команда Винченцо Монтеллы станет еще слабее при игре у своих ворот. «Оранжевые» обязаны этим воспользоваться.
Рекомендуемая ставка: победа Нидерландов и ТБ 1.5 за 1.80.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -