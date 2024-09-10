Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

Нидерланды — Германия: Симонс, Мусиала и Виртц продолжат бодрую поступь в Лиге наций

Прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Германия 10 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хави Симонс (сборная Нидерландов).
Фото Global Look Press

10 сентября в Лиге наций пройдет топ-матч — Нидерланды примут Германию во втором туре группового этапа. Игра пройдет на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме и начнется в 21.45 по московскому времени, главный арбитр — Давиде Масса из Италии. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Cпорт».

Лига наций A. Группа 3
10 сент, 21:45. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Нидерланды
Германия

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у команд равные шансы на успех: поставить на победу Нидерландов можно с коэффициентом 2.65, что приблизительно 36% вероятности. Выигрыш бундестим доступен с такой же котировкой. Ничья идет за 3.55 (28%).

Рынок на непоражение любой из команд предложен за 1.52.

Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.80;

• 2:1 в пользу хозяев — за 8.80;

• победа гостей 2:1 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.14.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.55, обратный вариант дан за 2.35.

Флориан Вирц и&nbsp;Джамал Мусиала (сборная Германии). Нидерланды и Германия зажгли в первом туре Лиги наций. Очная разборка на «Йохан Кройф Арене» тоже обещает интересный сюжет

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Германия

Команды бодро стартовали в Лиге наций: голландцы в первом туре разнесли Боснию (5:2), Германия — Венгрию (5:0). Очный матч вполне тоже может получиться ярким: в восьми из 10 предыдущих встреч во всех турнирах они заколачивали на двоих минимум три мяча. В неплохой форме находятся лидеры сборных. Голландцы Хави Симонс, Джошуа Зиркзе и Коди Гакпо по разу отличились против боснийцев, немцы Флориан Виртц и Джамал Мусиала — против венгров.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 2.08 (если команды забьют ровно три мяча, случится возврат).

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736 

Читайте также
Польские десантники ошибочно приземлились на село из-за погодных условий
«Зенит» намерен потратить еще 13 млн, Дзюба не хочет завершать карьеру. Трансферные слухи РПЛ за 9 сентября
Токсиколог назвал семь полезных для восстановления печени продуктов
Алаудинов рассказал о содержимом гаджетов солдат ВСУ
Популярное видео
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости