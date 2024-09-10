Нидерланды — Германия: Симонс, Мусиала и Виртц продолжат бодрую поступь в Лиге наций
10 сентября в Лиге наций пройдет топ-матч — Нидерланды примут Германию во втором туре группового этапа. Игра пройдет на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме и начнется в 21.45 по московскому времени, главный арбитр — Давиде Масса из Италии. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Cпорт».
Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у команд равные шансы на успех: поставить на победу Нидерландов можно с коэффициентом 2.65, что приблизительно 36% вероятности. Выигрыш бундестим доступен с такой же котировкой. Ничья идет за 3.55 (28%).
Рынок на непоражение любой из команд предложен за 1.52.
Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 5.80;
• 2:1 в пользу хозяев — за 8.80;
• победа гостей 2:1 — за 9.00.
Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.14.
Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.55, обратный вариант дан за 2.35.
Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Германия
Команды бодро стартовали в Лиге наций: голландцы в первом туре разнесли Боснию (5:2), Германия — Венгрию (5:0). Очный матч вполне тоже может получиться ярким: в восьми из 10 предыдущих встреч во всех турнирах они заколачивали на двоих минимум три мяча. В неплохой форме находятся лидеры сборных. Голландцы Хави Симонс, Джошуа Зиркзе и Коди Гакпо по разу отличились против боснийцев, немцы Флориан Виртц и Джамал Мусиала — против венгров.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 2.08 (если команды забьют ровно три мяча, случится возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1