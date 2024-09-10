10 сентября Нидерланды и Германия сойдутся во втором туре группового этапа Лиги наций. Команды выйдут на газон «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме в 21.45 по московскому времени, стартовый свисток даст итальянский рефери Давиде Масса. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Cпорт».

По мнению экспертов букмекерской компании Winline, у команд равные шансы на победу: успех подопечных Рональда Кумана предложен с котировкой 2.65, это около 36% вероятности. Триумф Германии идет с таким же коэффициентом. Вероятность того, что сборные разделят очки, оценена в 3.55 (28%).

Рынок на непоражение любой команды предложен за 1.52.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.80;

• 2:1 в пользу хозяев — за 8.80;

• победа гостей 2:1 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.14.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.55, обратный вариант дан за 2.35.

Комбинированное предложение на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча идет за 1.79.

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