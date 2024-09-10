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Нидерланды — Германия: где смотреть матч Лиги наций 10 сентября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Нидерланды — Германия 10 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Флориан Виртц (сборная Германии).
Фото Global Look Press

10 сентября Нидерланды и Германия сойдутся во втором туре группового этапа Лиги наций. Команды выйдут на газон «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме в 21.45 по московскому времени, стартовый свисток даст итальянский рефери Давиде Масса. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Cпорт».

Лига наций A. Группа 3
10 сент, 21:45. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Нидерланды
Германия

По мнению экспертов букмекерской компании Winline, у команд равные шансы на победу: успех подопечных Рональда Кумана предложен с котировкой 2.65, это около 36% вероятности. Триумф Германии идет с таким же коэффициентом. Вероятность того, что сборные разделят очки, оценена в 3.55 (28%).

Рынок на непоражение любой команды предложен за 1.52.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.80;

• 2:1 в пользу хозяев — за 8.80;

• победа гостей 2:1 — за 9.00.

Флориан Вирц и&nbsp;Джамал Мусиала (сборная Германии). Нидерланды и Германия зажгли в первом туре Лиги наций. Очная разборка на «Йохан Кройф Арене» тоже обещает интересный сюжет

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.14.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.55, обратный вариант дан за 2.35.

Комбинированное предложение на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча идет за 1.79.

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2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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