Нидерланды — Австрия: соперники мечтают о первой строчке группы D
25 июня Нидерланды и Австрия сыграют в третьем туре чемпионата Европы-2024. Сборные представляют группу D, куда также попали Франция и Польша. Встреча на Олимпийском стадионе в Берлине начнется по свистку словацкого судьи Ивана Кружльяка в 19.00 по московскому времени. Поединок покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 18:45 мск. Также трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Эксперты отдали предпочтение команде Роналда Кумана: поставить на успех «оранжевых» можно с коэффициентом 2.20, это около 42% вероятности. Выигрыш Австрии представлен за 3.85 (26%). Ничья доступна за 3.10 (32%).
Ждете, что коллектив Ральфа Рангника наберет очки? Опцию X2 можно взять за 1.70.
Тотал больше 2.5 гола идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.90.
Букмекеры склоняются к тому, что соперники огорчат друг друга: вариант «обе забьют» оценен за 1.65, обратный рынок — за 2.25.
Наиболее возможный, по мнению аналитиков, итог противостояния — 1:1. На этот счет предложили котировку 6.00.
Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Австрия
Парни Роналда Кумана борются за первое место в группе — набрали одинаковое количество баллов с Францией, но идут выше благодаря большему числу забитых мячей. В заключительном туре синие сыграют с Польшей, которая уже вылетела с Евро-2024 — все располагает к тому, чтобы набрать три очка. «Оранжевым» тоже необходима победа и как можно большее количество голов — не исключено, что лидер квартета будет определяться по дополнительным показателям.
Коллектив Ральфа Рангника в состоянии навязать борьбу Нидерландам — за девять последних встреч австрийцы уступили только однажды. Поражением для них закончился поединок с командой Дидье Дешама (0:1) — и это был единственный раз, когда красно-бело-красные не отметились результативными ударами. Но игра с поляками показала, что у Марселя Забитцера и компании большой потенциал. Тем более успех на Олимпийском стадионе в Берлине оставляет австрийцам шансы на первую строчку, а раз так — надо идти в атаку.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.92.
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|И
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
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|0
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|0-0
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3
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
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4
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
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|0
|0
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|0-0
|0
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6
|ЦСКА
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -