Нидерланды

25 июня сборные Нидерландов и Австрии завершат выступление на групповом этапе чемпионата Европы. Они попали в квартет D вместе с Францией и Польшей. Игра состоится в Берлине на Олимпийском стадионе и стартует в 19.00 по московскому времени. Соперников рассудит арбитр Иван Кружльяк из Словакии. Прямой эфир встречи проведут онлайн-платформа «Okko Спорт» и телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Аналитики ожидают победы Нидерландов: поставить на этот исход можно с коэффициентом 2.20, это около 42% вероятности. Выигрыш команды Ральфа Рангника предложен с котировкой 3.85 (26%). Ничья доступна за 3.10 (32%).

Триумф «оранжевых» с форой (-1) идет за 3.10. Опция Ф2(0) ждет вас за 2.80.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.92, ТМ 2.5 — за 1.90. Вариант «обе забьют» представлен за 1.65, обратный рынок — за 2.25.

Индивидуальный тотал австрийцев больше одного гола можно взять за 2.15.

Во втором туре парни Роналда Кумана не пропустили от Франции (0:0). Еще один «сухарь» в их исполнении дали за 2.60.

Четыре самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, подразумевают ничью или победу Нидерландов: