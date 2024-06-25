Нидерланды — Австрия: где смотреть матч чемпионата Европы 25 июня 2024 года онлайн в прямом эфире
25 июня сборные Нидерландов и Австрии завершат выступление на групповом этапе чемпионата Европы. Они попали в квартет D вместе с Францией и Польшей. Игра состоится в Берлине на Олимпийском стадионе и стартует в 19.00 по московскому времени. Соперников рассудит арбитр Иван Кружльяк из Словакии. Прямой эфир встречи проведут онлайн-платформа «Okko Спорт» и телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».
Аналитики ожидают победы Нидерландов: поставить на этот исход можно с коэффициентом 2.20, это около 42% вероятности. Выигрыш команды Ральфа Рангника предложен с котировкой 3.85 (26%). Ничья доступна за 3.10 (32%).
Триумф «оранжевых» с форой (-1) идет за 3.10. Опция Ф2(0) ждет вас за 2.80.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.92, ТМ 2.5 — за 1.90. Вариант «обе забьют» представлен за 1.65, обратный рынок — за 2.25.
Индивидуальный тотал австрийцев больше одного гола можно взять за 2.15.
Во втором туре парни Роналда Кумана не пропустили от Франции (0:0). Еще один «сухарь» в их исполнении дали за 2.60.
Четыре самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, подразумевают ничью или победу Нидерландов:
- 1:1 — за 6.00;
- 1:0 — за 7.50;
- 2:1 — за 9.50.
- 2:0 — за 9.50.
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|И
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|+/-
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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10
|Ахмат
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|0
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -