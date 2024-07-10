Нагучев считает, что Англия засушит полуфинал Евро с Нидерландами

10 июля в 22.00 по московскому времени в полуфинале Евро-2024 сборная Нидерландов сыграет со сборной Англии. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

В какой форме Нидерланды

Нидерланды вышли в полуфинал чемпионата Европы впервые с 2004 года. Впрочем, групповой этап текущего турнира сложился для голландцев непросто. Они с минимальным перевесом победили Польшу (2:1), сыграли вничью с Францией (0:0) и потерпели поражение от Австрии (2:3). Как следствие, «Оранжевые» заняли только третье место в группе D. Тем не менее им хватило четырех очков, чтобы пробиться в плей-офф. В свою очередь в 1/8 финала подопечные Рональда Кумана разгромили Румынию (3:0), а в четвертьфинале в напряженной борьбе одолели Турцию (2:1).

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На Евро-2024 Нидерланды эффективно действуют в нападении — в четырех из пяти матчей они поражали ворота соперников не менее двух раз. В атаке команды выделяется Коди Гакпо, который делит первую строчку на турнире по системе «гол+пас» (три мяча и ассист). Во встрече с Румынией Гакпо отметился голом и результативной передачей. Также значительный вклад в разгром румын внес Дониэлл Мален, оформивший дубль. Гораздо труднее голландцам пришлось в последней игре против Турции, ведь после первого тайма они уступали со счетом 0:1. Однако во второй половине «Оранжевые» заметно активизировались и вырвали победу, забив два мяча подряд.

В какой форме Англия

Англия имеет шанс по крайне мере повторить результат предыдущего чемпионата Европы, на котором команда дошла до финала. В отличие от Нидерландов, групповую стадию Евро-2024 англичане прошли без поражений: они минимально победили Сербию (1:0) и сыграли вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). Эти результаты позволили сборной «Трех львов» выйти в плей-офф с первой позиции группы C. После этого в 1/8 финала подопечные Гарета Саутгейта сломили сопротивление Словакии (2:1 в доп. время), а в четвертьфинале обыграли Швейцарию по пенальти (1:1, 5:3 пен.).

На этом чемпионате Европы Англия эффективно защищается — в пяти матчах она пропустила лишь три гола. В то же время команду критикуют за неброский стиль в нападении — во всех пяти встречах она не забивала больше одного мяча. При этом с характером у сборной все в порядке. Хоть англичане и уступали по ходу двух последних матчей, каждый раз они находили в себе силы отыграться. В конце основного времени поединка со Словакией отличился Джуд Беллингем, после чего Харри Кейн забил победный мяч в первом экстра-тайме. А во встрече со Швейцарией счет сравнял Букайо Сака. Затем вингер «Арсенала» нанес один из пяти точных ударов Англии в серии пенальти.

Нидерланды — Англия: статистика личных встреч

Голландцы являются неудобными оппонентами для англичан. В пяти предыдущих очных играх Нидерланды одержали три победы при ничьей и поражении. В последний раз команды встречались в 2019 году в финальном турнире Лиги наций. Тогда в полуфинале «Оранжевые» победили в дополнительное время (3:1).

Прогноз Романа Нагучева на матч Нидерланды — Англия 10 июля

«В матче Голландия — Англия трудно предсказать победителя, потому что это полуфинал чемпионата Европы и команды в принципе равны. Одна чуточку скучнее, другая более атакующая, но мне кажется, что в этом матче будет меньше 22,5 удара по воротам, потому что англичане будут больше владеть мячом и контролировать ситуацию. Под руководством Гарета Саутгейта у англичан преобладает именно такая статистика. На этом чемпионате Европы это самая небьющая команда из тех, что остались в полуфиналах», — считает Нагучев.

В букмекерской компании FONBET на тотал ударов по воротам меньше 22.5 можно поставить с коэффициентом 1.87.

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