6 октября «Ницца» и «ПСЖ» закроют программу седьмого тура чемпионата Франции. Место встречи команд — стадион «Альянц Ривьера». Стартовый свисток судьи Жерома Брисара прозвучит в 21.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у гостей больше шансов на три очка: поставить на выигрыш «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.65, это около 54% вероятности. Победу «орлят» предложили с котировкой 4.70 (21%). Ничья доступна за 3.95 (25%).

«Ницца» уступила красно-синим на стадионе «Альянц Ривьера» дважды подряд. Окончание неудачной для хозяев серии идет за 2.15.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.15. Вариант «обе забьют» оценен за 1.72, обратный рынок — за 2.08.

Успех команды Франка Эса с форой (+1) можно взять за 1.71. Опция Ф(-1) для парижан представили за 2.09.

Прогноз и ставка на матч «Ницца» — «ПСЖ»

Поединок на стадионе «Альянц Ривьера» обещает яркий сценарий. Парижане — самая результативная команда чемпионата Франции с 20 голами. «Орлята» замыкают топ-3 по этому показателю (14) — помимо красно-синих уступают «Марселю» (16), который при этом провел на матч больше. В прошлом выезде коллектив Лучо Энрике сыграл вничью с «Реймсом» (1:1) — оступаться больше нельзя, ведь это аукнется потерей первой лидерства. Тогда как парням Франка Эса нужно выбираться из середины таблицы ближе к еврокубковой зоне.

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 2.12 (если забьют ровно трижды — будет возврат).

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