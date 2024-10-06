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«Ницца» — «ПСЖ»: в случае осечки парижане рискуют слететь с первой строчки таблицы

Прогноз на матч лиги 1 «Ницца» — «ПСЖ» 6 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Жоау Невеш («ПСЖ»).
Фото Getty Images

6 октября «Ницца» и «ПСЖ» закроют программу седьмого тура чемпионата Франции. Место встречи команд — стадион «Альянц Ривьера». Стартовый свисток судьи Жерома Брисара прозвучит в 21.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Франция. Лига 1. 7-й тур
06 окт, 21:45. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
ПСЖ

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у гостей больше шансов на три очка: поставить на выигрыш «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.65, это около 54% вероятности. Победу «орлят» предложили с котировкой 4.70 (21%). Ничья доступна за 3.95 (25%).

«Ницца» уступила красно-синим на стадионе «Альянц Ривьера» дважды подряд. Окончание неудачной для хозяев серии идет за 2.15.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.15. Вариант «обе забьют» оценен за 1.72, обратный рынок — за 2.08.

Успех команды Франка Эса с форой (+1) можно взять за 1.71. Опция Ф(-1) для парижан представили за 2.09.

Игорь Акинфеев (ЦСКА). ЦСКА проиграл «Динамо» на «ВТБ Арене» четыре раза подряд. В этом сезоне армейцы уступили в гостях только «Краснодару»

Прогноз и ставка на матч «Ницца» — «ПСЖ»

Поединок на стадионе «Альянц Ривьера» обещает яркий сценарий. Парижане — самая результативная команда чемпионата Франции с 20 голами. «Орлята» замыкают топ-3 по этому показателю (14) — помимо красно-синих уступают «Марселю» (16), который при этом провел на матч больше. В прошлом выезде коллектив Лучо Энрике сыграл вничью с «Реймсом» (1:1) — оступаться больше нельзя, ведь это аукнется потерей первой лидерства. Тогда как парням Франка Эса нужно выбираться из середины таблицы ближе к еврокубковой зоне.

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 2.12 (если забьют ровно трижды — будет возврат).

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
2
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
3
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
6
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
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5.10 14:00
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