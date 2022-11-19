«Нефтехимик» — СКА: где смотреть матч КХЛ 19 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
19 ноября лидирующий в КХЛ СКА сыграет с худшей командой Восточной конференции — «Нефтехимиком». Матч пройдет в Нижнекамске на льду «Нефтехим-Арены», начало в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — однозначные фавориты матча: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.58, что составляет примерно 62% вероятности. Успех хозяев доступен за 5.40 (17%), ничья предложена с меньшей котировкой 4.50 (21%).
Команды уже встречались в этом сезоне в Санкт-Петербурге: команда Романа Ротенберга уверенно обыграла соперника (3:1). Ждете еще одну победу армейцев? Ставка в 1000 рублей на успех СКА при благополучном исходе принесет 1580 рублей.
Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(0) можно взять за 4.30, Ф2(0) — за 1.24;
• Ф1(+1.5) идет за 1.96, Ф2(-1.5) — за 1.88.
СКА уверенно проводит матчи против «Нефтехимика»: из 10 последних встреч выиграл семь. Нижнекамцы обыграли петербуржцев лишь три раза, причем в основное время только однажды. Считаете, что в предстоящем матче хозяева как минимум не уступят в основное время? Этот рынок оценен в 2.38.
СКА — самая результативная команда КХЛ: за 32 матча коллектив Ротенберга забросил 113 шайб, в среднем за матч армейцы заколачивают 3.53 гола. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы можно оформить за 1.37, обратная ставка доступна за 3.10.
«Нефтехимик» отличается гораздо реже: за 30 матчей наклепал 77 шайб, в среднем за матч — это 2.57 гола. ИТБ1 (2.5) идет за 2.75, ИТМ1 (2.5) — за 1.45.
Общий тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.92, на обратный рынок предложена такая же котировка.
Наиболее вероятный автор гола в составах обеих команд — Дмитрий Яшкин из СКА. Нападающий в этом сезоне оформил уже 16 голов и расположился третьим в гонке снайперов. Коэффициент на его заброшенную шайбу — 2.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2