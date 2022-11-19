19 ноября лидирующий в КХЛ СКА сыграет с худшей командой Восточной конференции — «Нефтехимиком». Матч пройдет в Нижнекамске на льду «Нефтехим-Арены», начало в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — однозначные фавориты матча: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.58, что составляет примерно 62% вероятности. Успех хозяев доступен за 5.40 (17%), ничья предложена с меньшей котировкой 4.50 (21%).

Команды уже встречались в этом сезоне в Санкт-Петербурге: команда Романа Ротенберга уверенно обыграла соперника (3:1). Ждете еще одну победу армейцев? Ставка в 1000 рублей на успех СКА при благополучном исходе принесет 1580 рублей.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) можно взять за 4.30, Ф2(0) — за 1.24;

• Ф1(+1.5) идет за 1.96, Ф2(-1.5) — за 1.88.

СКА уверенно проводит матчи против «Нефтехимика»: из 10 последних встреч выиграл семь. Нижнекамцы обыграли петербуржцев лишь три раза, причем в основное время только однажды. Считаете, что в предстоящем матче хозяева как минимум не уступят в основное время? Этот рынок оценен в 2.38.

СКА — самая результативная команда КХЛ: за 32 матча коллектив Ротенберга забросил 113 шайб, в среднем за матч армейцы заколачивают 3.53 гола. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы можно оформить за 1.37, обратная ставка доступна за 3.10.

«Нефтехимик» отличается гораздо реже: за 30 матчей наклепал 77 шайб, в среднем за матч — это 2.57 гола. ИТБ1 (2.5) идет за 2.75, ИТМ1 (2.5) — за 1.45.

Общий тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.92, на обратный рынок предложена такая же котировка.

Наиболее вероятный автор гола в составах обеих команд — Дмитрий Яшкин из СКА. Нападающий в этом сезоне оформил уже 16 голов и расположился третьим в гонке снайперов. Коэффициент на его заброшенную шайбу — 2.00.