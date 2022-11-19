Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Нефтехимик» — СКА: где смотреть матч КХЛ 19 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Нефтехимик» — СКА 19 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото Global Look Press

19 ноября лидирующий в КХЛ СКА сыграет с худшей командой Восточной конференции — «Нефтехимиком». Матч пройдет в Нижнекамске на льду «Нефтехим-Арены», начало в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME.

Валерий Карпин. Карпин обкатывает новичков для сборной. С Узбекистаном получится так же плохо, как с Таджикистаном?

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — однозначные фавориты матча: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.58, что составляет примерно 62% вероятности. Успех хозяев доступен за 5.40 (17%), ничья предложена с меньшей котировкой 4.50 (21%).

Команды уже встречались в этом сезоне в Санкт-Петербурге: команда Романа Ротенберга уверенно обыграла соперника (3:1). Ждете еще одну победу армейцев? Ставка в 1000 рублей на успех СКА при благополучном исходе принесет 1580 рублей.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) можно взять за 4.30, Ф2(0) — за 1.24;

• Ф1(+1.5) идет за 1.96, Ф2(-1.5) — за 1.88.

СКА уверенно проводит матчи против «Нефтехимика»: из 10 последних встреч выиграл семь. Нижнекамцы обыграли петербуржцев лишь три раза, причем в основное время только однажды. Считаете, что в предстоящем матче хозяева как минимум не уступят в основное время? Этот рынок оценен в 2.38.

СКА — самая результативная команда КХЛ: за 32 матча коллектив Ротенберга забросил 113 шайб, в среднем за матч армейцы заколачивают 3.53 гола. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы можно оформить за 1.37, обратная ставка доступна за 3.10.

«Нефтехимик» отличается гораздо реже: за 30 матчей наклепал 77 шайб, в среднем за матч — это 2.57 гола. ИТБ1 (2.5) идет за 2.75, ИТМ1 (2.5) — за 1.45.

Александр Соболев в&nbsp;сборной России. Узбекистан — Россия: Соболев и Шомуродов развеют скуку после матча с Таджикистаном

Общий тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.92, на обратный рынок предложена такая же котировка.

Наиболее вероятный автор гола в составах обеих команд — Дмитрий Яшкин из СКА. Нападающий в этом сезоне оформил уже 16 голов и расположился третьим в гонке снайперов. Коэффициент на его заброшенную шайбу — 2.00.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Нефтехимик
ХК СКА
0
Читайте также
«Буду лучше. Просто нет другого выхода». Медведев завершил сложный год
Ценники ЧМ-2022. Самые дорогие команды и футболисты турнира
Взятый в плен под Макеевкой боевик ВСУ рассказал о хороших условиях содержания
Пушилин рассказал о продвижении российских военных по всей линии фронта
Трагедия на Сахалине: кто нарушил технику безопасности
Как снизить нагрузку на малый и средний бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рууд — Рублев: дополнительный день отдыха поможет норвежцу
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости