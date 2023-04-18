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«Наполи» — «Милан»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 апреля 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Милан» 18 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Виктор Осимхен на тренировке.
Фото Global Look Press

18 апреля в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» сыграет с «Миланом». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени и будет показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.45 мск. Главным арбитром назначен поляк Шимон Марциняк. Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу россонери.

Лига чемпионов. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Милан

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Наполи» безусловным фаворитом встречи. На победу команды Лучано Спаллетти в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, что приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Милана» — за 4.50 (21%).

Ставка в 1000 рублей на россонери в случае их выигрыша принесет выплату в 4500 рублей, а чистая прибыль составит 3500 рублей.

Считаете, что команда Стефано Пиоли сдержит лидера серии А и не проиграет в ответном матче? Вариант Х2 оценен в 1.90.

В четырех из шести последних очных встречах между командами было забито меньше трех мячей: ТБ 2.5 идет за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.80.

Обмен голами можно взять за 1.85, противоположный исход — за 1.97. Команды забили друг другу лишь в одном из шести предыдущих матчей.

Проход «Наполи» в следующий раунд ЛЧ после гостевого поражения доступен за 2.20, «Милана» — за 1.70.

Фрэнк Лэмпард. Лэмпард проиграл все три матча после возвращения в «Челси». Даже о ничьей в ответке с «Реалом» не может быть и речи

Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Милан»

«Наполи» дважды проиграл «Милану» с начала месяца — в чемпионате (0:4) и в первом матче ЛЧ (0:1). В серии А поражение в целом читалось — огромный отрыв от преследователей позволял команде Спаллетти сэкономить силы и полностью не раскрыть свои возможности. А вот в еврокубке ожидался другой результат, но он не был достигнут. Основной причиной стало отсутствие Виктора Осимхена, без которого партнеры не могли эффективно завершать атаки, хотя создали большое количество моментов.

В ответной встрече нигериец выйдет на поле, а это значит, что у «Наполи» появится отличный шанс переломить ход противостояния. Ну или хотя бы забить пару мячей, потому что по игре в обороне есть вопросы. Нельзя забывать, что неаполитанцы — одни из лидеров турнира по голам (25).

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 2.02.

Футбол
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ФК Милан
ФК Наполи
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
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22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
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Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Сочи
 - : -
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