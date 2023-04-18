«Наполи» — «Милан»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 апреля 2023 года
18 апреля в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» сыграет с «Миланом». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени и будет показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.45 мск. Главным арбитром назначен поляк Шимон Марциняк. Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу россонери.
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Наполи» безусловным фаворитом встречи. На победу команды Лучано Спаллетти в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, что приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Милана» — за 4.50 (21%).
Ставка в 1000 рублей на россонери в случае их выигрыша принесет выплату в 4500 рублей, а чистая прибыль составит 3500 рублей.
Считаете, что команда Стефано Пиоли сдержит лидера серии А и не проиграет в ответном матче? Вариант Х2 оценен в 1.90.
В четырех из шести последних очных встречах между командами было забито меньше трех мячей: ТБ 2.5 идет за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.80.
Обмен голами можно взять за 1.85, противоположный исход — за 1.97. Команды забили друг другу лишь в одном из шести предыдущих матчей.
Проход «Наполи» в следующий раунд ЛЧ после гостевого поражения доступен за 2.20, «Милана» — за 1.70.
Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Милан»
«Наполи» дважды проиграл «Милану» с начала месяца — в чемпионате (0:4) и в первом матче ЛЧ (0:1). В серии А поражение в целом читалось — огромный отрыв от преследователей позволял команде Спаллетти сэкономить силы и полностью не раскрыть свои возможности. А вот в еврокубке ожидался другой результат, но он не был достигнут. Основной причиной стало отсутствие Виктора Осимхена, без которого партнеры не могли эффективно завершать атаки, хотя создали большое количество моментов.
В ответной встрече нигериец выйдет на поле, а это значит, что у «Наполи» появится отличный шанс переломить ход противостояния. Ну или хотя бы забить пару мячей, потому что по игре в обороне есть вопросы. Нельзя забывать, что неаполитанцы — одни из лидеров турнира по голам (25).
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 2.02.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4