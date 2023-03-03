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«Наполи» — «Лацио»: прогноз на матч серии А 3 марта 2023 года

Прогноз на матч серии А «Наполи» — «Лацио» 3 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

3 матча в матче 25-го тура чемпионата Италии лидирующий «Наполи» сыграет с занимающим четвертую строчку «Лацио». Встреча команд состоится на стадионе имени Диего Армандо Марадоны и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 22.40 мск, а обслужит игру арбитр Лука Пайретто.

Италия. Серия А. 25-й тур
03 мар, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Лацио

«Наполи» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании OLIMPBET. На победу хозяев выставлена котировка 1.65, вероятность такого исхода — приблизительно 60%. Ничья доступна за 4.09 (24%), успех «Лацио» — за еще чуть большие 5.38 (16%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 5380 рублей, а чистая прибыль составит 4380 рублей.

«Лацио» выступает достаточно стабильно и не проиграл в девяти из 11 предыдущих матчей во всех турнирах. Вариант Х2 идет за 2.31.

В трех из четырех последних очных встреч соперники обменивались голами: условие «обе забьют» доступно за 1.93, «обе забьют — нет» — за 1.88.

Правда, «Наполи» не пропустил в пяти матчах подряд. На то, что «Лацио» не поразит ворота соперника, котировка — 2.26.

Приятнейшие 1.92 выставлены на ТБ 2.5, на ТМ 2.5 — 1.94.

Команда Спаллетти забила два и более мяча в 11 предыдущих домашних матчах: ИТБ1 (1.5) доступен за 1.78.

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Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Лацио»

«Наполи» очень результативен в этом сезоне, но дома особенно: в 11 матчах серии А на своем стадионе команда Спаллетти забила 31 мяч (2.81 за 90 минут). Также в 11 последних встречах неаполитанцы оформляют на стадионе имени Марадоны два и больше гола — даже «Ювентус» получил пять.

«Лацио» тоже достаточно хорош в атаке — с 40 забитыми мячами занимает шестое место в чемпионате Италии (в среднем оформляет 1.66 гола). Что касается противостояния этих команд, то «верховые» игры для них — обычная история: ТБ 2.5 прошел в пяти из шести предыдущих встреч.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.92.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лацио
ФК Наполи
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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