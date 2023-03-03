«Наполи» — «Лацио»: прогноз на матч серии А 3 марта 2023 года
3 матча в матче 25-го тура чемпионата Италии лидирующий «Наполи» сыграет с занимающим четвертую строчку «Лацио». Встреча команд состоится на стадионе имени Диего Армандо Марадоны и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 22.40 мск, а обслужит игру арбитр Лука Пайретто.
«Наполи» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании OLIMPBET. На победу хозяев выставлена котировка 1.65, вероятность такого исхода — приблизительно 60%. Ничья доступна за 4.09 (24%), успех «Лацио» — за еще чуть большие 5.38 (16%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 5380 рублей, а чистая прибыль составит 4380 рублей.
«Лацио» выступает достаточно стабильно и не проиграл в девяти из 11 предыдущих матчей во всех турнирах. Вариант Х2 идет за 2.31.
В трех из четырех последних очных встреч соперники обменивались голами: условие «обе забьют» доступно за 1.93, «обе забьют — нет» — за 1.88.
Правда, «Наполи» не пропустил в пяти матчах подряд. На то, что «Лацио» не поразит ворота соперника, котировка — 2.26.
Приятнейшие 1.92 выставлены на ТБ 2.5, на ТМ 2.5 — 1.94.
Команда Спаллетти забила два и более мяча в 11 предыдущих домашних матчах: ИТБ1 (1.5) доступен за 1.78.
Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Лацио»
«Наполи» очень результативен в этом сезоне, но дома особенно: в 11 матчах серии А на своем стадионе команда Спаллетти забила 31 мяч (2.81 за 90 минут). Также в 11 последних встречах неаполитанцы оформляют на стадионе имени Марадоны два и больше гола — даже «Ювентус» получил пять.
«Лацио» тоже достаточно хорош в атаке — с 40 забитыми мячами занимает шестое место в чемпионате Италии (в среднем оформляет 1.66 гола). Что касается противостояния этих команд, то «верховые» игры для них — обычная история: ТБ 2.5 прошел в пяти из шести предыдущих встреч.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2