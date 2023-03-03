«Наполи» — «Лацио»: где смотреть матч серии А 3 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
3 марта в одном из центральных матчей 25-го тура серии А «Наполи» сойдется с «Лацио». Встреча команд из топ-4 турнира состоится на стадионе имени Диего Армандо Марадоны, стартовый свисток арбитра Луки Пайретто прозвучит в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 22.40 мск.
Букмекерская компания OLIMPBET считает «Наполи» фаворитом встречи. На победу хозяев предложена котировка 1.65, вероятность такого исхода — приблизительно 60%. Ничья доступна за 4.09 (24%), успех «Лацио» — за еще чуть большие 5.38 (16%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления принесет выигрыш в 4090 рублей.
«Лацио» не проиграл девять из 11 предыдущих матчей во всех турнирах. Вариант Х2 идет за 2.31.
В пяти из шести предыдущих очных встреч команды пробили «верх» по голам. ТБ 2.5 идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.94.
Команда Спаллетти забила два и более мяча в 11 предыдущих домашних матчах: ИТБ1 (1.5) доступен за 1.78.
При этом «Наполи» не пропустил в пяти играх подряд. На то, что «Лацио» не поразит ворота соперника, котировка — 2.26.
В трех из четырех последних очных встреч соперники обменивались голами: условие «обе забьют» доступно за 1.93, «обе забьют — нет» — за 1.88.
На то, что счет откроют неаполитанцы, коэффициент — 1.52. На лациале — 3.05. На отсутствие голов котировка — 8.50.
Гол лучшего бомбардира серии А Виктора Осимхена идет за 1.96. Результативный удар Хвичи Кварацхелии — за 2.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2