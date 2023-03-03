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«Наполи» — «Лацио»: где смотреть матч серии А 3 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Наполи» — «Лацио» 3 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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«Наполи».
Фото Global Look Press

3 марта в одном из центральных матчей 25-го тура серии А «Наполи» сойдется с «Лацио». Встреча команд из топ-4 турнира состоится на стадионе имени Диего Армандо Марадоны, стартовый свисток арбитра Луки Пайретто прозвучит в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 25-й тур
03 мар, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Лацио

Букмекерская компания OLIMPBET считает «Наполи» фаворитом встречи. На победу хозяев предложена котировка 1.65, вероятность такого исхода — приблизительно 60%. Ничья доступна за 4.09 (24%), успех «Лацио» — за еще чуть большие 5.38 (16%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления принесет выигрыш в 4090 рублей.

«Лацио» не проиграл девять из 11 предыдущих матчей во всех турнирах. Вариант Х2 идет за 2.31.

В пяти из шести предыдущих очных встреч команды пробили «верх» по голам. ТБ 2.5 идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.94.

Команда Спаллетти забила два и более мяча в 11 предыдущих домашних матчах: ИТБ1 (1.5) доступен за 1.78.

При этом «Наполи» не пропустил в пяти играх подряд. На то, что «Лацио» не поразит ворота соперника, котировка — 2.26.

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В трех из четырех последних очных встреч соперники обменивались голами: условие «обе забьют» доступно за 1.93, «обе забьют — нет» — за 1.88.

На то, что счет откроют неаполитанцы, коэффициент — 1.52. На лациале — 3.05. На отсутствие голов котировка — 8.50.

Гол лучшего бомбардира серии А Виктора Осимхена идет за 1.96. Результативный удар Хвичи Кварацхелии — за 2.65.

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ФК Лацио
ФК Наполи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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Спартак

 14
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Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Александр Соболев

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 7
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