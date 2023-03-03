Прямая трансляция матча серии А «Наполи» — «Лацио» 3 марта 2023 года

3 марта в одном из центральных матчей 25-го тура серии А «Наполи» сойдется с «Лацио». Встреча команд из топ-4 турнира состоится на стадионе имени Диего Армандо Марадоны, стартовый свисток арбитра Луки Пайретто прозвучит в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 22.40 мск.

Букмекерская компания OLIMPBET считает «Наполи» фаворитом встречи. На победу хозяев предложена котировка 1.65, вероятность такого исхода — приблизительно 60%. Ничья доступна за 4.09 (24%), успех «Лацио» — за еще чуть большие 5.38 (16%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления принесет выигрыш в 4090 рублей.

«Лацио» не проиграл девять из 11 предыдущих матчей во всех турнирах. Вариант Х2 идет за 2.31.

В пяти из шести предыдущих очных встреч команды пробили «верх» по голам. ТБ 2.5 идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.94.

Команда Спаллетти забила два и более мяча в 11 предыдущих домашних матчах: ИТБ1 (1.5) доступен за 1.78.

При этом «Наполи» не пропустил в пяти играх подряд. На то, что «Лацио» не поразит ворота соперника, котировка — 2.26.

В трех из четырех последних очных встреч соперники обменивались голами: условие «обе забьют» доступно за 1.93, «обе забьют — нет» — за 1.88.

На то, что счет откроют неаполитанцы, коэффициент — 1.52. На лациале — 3.05. На отсутствие голов котировка — 8.50.

Гол лучшего бомбардира серии А Виктора Осимхена идет за 1.96. Результативный удар Хвичи Кварацхелии — за 2.65.