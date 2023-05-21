В 36-м туре серии А уже оформивший чемпионство «Наполи» схлестнется с вышедшим в финал Лиги чемпионов «Интером». Топ-матч пройдет 21 мая на арене «Диего Армандо Марадона» и начнется по свистку арбитра Ливио Маринелли в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 18.55 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у «нерадзурри» больше шансов на успех: их выигрыш доступен с котировкой 2.54, что составляет приблизительно 38% вероятности. Победа неаполитанцев предложена за 2.89 (33%). Коэффициент на ничью — 3.39 (29%).

«Интер» уже обыгрывал команду Лучано Спаллетти в этом сезоне — нанес будущему чемпиону единственное поражение в первом круге. Ставка в 1000 рублей еще на один триумф черно-синих при благоприятном исходе принесет 2540 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка выглядят следующим образом:

• «мирные» 1:1 идут за 6.15;

• 0:0 — за 8.50;

• виктория гостей 1:0 — за 8.75.

Несмотря на статус самых забивных коллективов серии А, аналитики не ждут от соперников большого количества голов. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.98, ТМ 2.5 — за меньшие 1.89. В первом круге черно-синие оформили минимальную победу (1:0). Противостояние «Интера» и «Наполи» в целом не отличается результативностью: хотя бы три выстрела на двоих они положили только в трех из последних 10 встреч во всех турнирах.

Поставить на то, что обе команды отметятся точными попаданиями, можно за 1.75. Вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.10. «Нерадзурри» и «адзурри» обменивались уколами в шести из 10 прошедших матчей.

Комбинированный рынок на ТБ 2.5 гола и «обе забьют» можно взять за 2.07.

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