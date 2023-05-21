«Наполи» — «Интер»: где смотреть матч серии А 21 мая 2023 года, онлайн в прямом эфире
В 36-м туре серии А уже оформивший чемпионство «Наполи» схлестнется с вышедшим в финал Лиги чемпионов «Интером». Топ-матч пройдет 21 мая на арене «Диего Армандо Марадона» и начнется по свистку арбитра Ливио Маринелли в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 18.55 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у «нерадзурри» больше шансов на успех: их выигрыш доступен с котировкой 2.54, что составляет приблизительно 38% вероятности. Победа неаполитанцев предложена за 2.89 (33%). Коэффициент на ничью — 3.39 (29%).
«Интер» уже обыгрывал команду Лучано Спаллетти в этом сезоне — нанес будущему чемпиону единственное поражение в первом круге. Ставка в 1000 рублей еще на один триумф черно-синих при благоприятном исходе принесет 2540 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка выглядят следующим образом:
• «мирные» 1:1 идут за 6.15;
• 0:0 — за 8.50;
• виктория гостей 1:0 — за 8.75.
Несмотря на статус самых забивных коллективов серии А, аналитики не ждут от соперников большого количества голов. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.98, ТМ 2.5 — за меньшие 1.89. В первом круге черно-синие оформили минимальную победу (1:0). Противостояние «Интера» и «Наполи» в целом не отличается результативностью: хотя бы три выстрела на двоих они положили только в трех из последних 10 встреч во всех турнирах.
Поставить на то, что обе команды отметятся точными попаданиями, можно за 1.75. Вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.10. «Нерадзурри» и «адзурри» обменивались уколами в шести из 10 прошедших матчей.
Комбинированный рынок на ТБ 2.5 гола и «обе забьют» можно взять за 2.07.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
7
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 0
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|26
|1
|7