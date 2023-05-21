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«Наполи» — «Интер»: где смотреть матч серии А 21 мая 2023 года, онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Наполи» — «Интер» 21 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Виктор Осимхен («Наполи»).
Фото Global Look Press

В 36-м туре серии А уже оформивший чемпионство «Наполи» схлестнется с вышедшим в финал Лиги чемпионов «Интером». Топ-матч пройдет 21 мая на арене «Диего Армандо Марадона» и начнется по свистку арбитра Ливио Маринелли в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 18.55 мск.

Италия. Серия А. 36-й тур
21 мая, 19:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Интер

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у «нерадзурри» больше шансов на успех: их выигрыш доступен с котировкой 2.54, что составляет приблизительно 38% вероятности. Победа неаполитанцев предложена за 2.89 (33%). Коэффициент на ничью — 3.39 (29%).

«Интер» уже обыгрывал команду Лучано Спаллетти в этом сезоне — нанес будущему чемпиону единственное поражение в первом круге. Ставка в 1000 рублей еще на один триумф черно-синих при благоприятном исходе принесет 2540 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка выглядят следующим образом:

• «мирные» 1:1 идут за 6.15;

• 0:0 — за 8.50;

• виктория гостей 1:0 — за 8.75.

Несмотря на статус самых забивных коллективов серии А, аналитики не ждут от соперников большого количества голов. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.98, ТМ 2.5 — за меньшие 1.89. В первом круге черно-синие оформили минимальную победу (1:0). Противостояние «Интера» и «Наполи» в целом не отличается результативностью: хотя бы три выстрела на двоих они положили только в трех из последних 10 встреч во всех турнирах.

Лаутаро Мартинес (&laquo;Интер&raquo;). «Наполи» — «Интер»: прогноз на матч серии А 21 мая 2023 года

Поставить на то, что обе команды отметятся точными попаданиями, можно за 1.75. Вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.10. «Нерадзурри» и «адзурри» обменивались уколами в шести из 10 прошедших матчей.

Комбинированный рынок на ТБ 2.5 гола и «обе забьют» можно взять за 2.07.

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«Аугсбург» — «Боруссия Дортмунд»: где смотреть матч бундеслиги 21 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
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Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
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