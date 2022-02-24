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«Наполи» — «Барселона»: прогноз на матч Лиги Европы 24 февраля

Прогноз на матч Лиги Европы «Наполи» — «Барселона»
Виталий Пудздрав
«Наполи» — «Барселона».
Фото Reuters

24 февраля в ответном стыковом матче плей-офф Лиги Европы «Наполи» примет «Барселону». Встреча между ними состоится в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)», начало — в 23.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч Футбол 1».

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Барселона

Команда Хави — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Барселоны» можно за 2.50 — это около 39% вероятности. Успех «Наполи» оценивается котировкой 2.75 (35%), а ничья — 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Барселоны» можно выиграть 2500 рублей в случае успеха каталонцев.

Проход «Барселоны» в следующий раунд доступен за 1.87, а «Наполи» — за 2.00.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч, к примеру:

  • Ф1(0) идет за 2.03, а Ф2(0) — за 1.84;

  • Ф1(+1) идет за 1.27, а Ф2(-1) — за 3.80;

  • Ф1(-1) идет за 4.50, а Ф2(+1) — за 1.21.

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Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.84, а ТМ 2.5 — 2.03.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.69. Противоположный исход доступен за 2.17.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.50.

Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Наполи
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«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: прогноз на матч АПЛ 24 февраля
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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 5
И К Ж
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Спартак

 10 1 2
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