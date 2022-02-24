24 февраля в ответном стыковом матче плей-офф Лиги Европы «Наполи» примет «Барселону». Встреча между ними состоится в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)», начало — в 23.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч Футбол 1».

Команда Хави — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Барселоны» можно за 2.50 — это около 39% вероятности. Успех «Наполи» оценивается котировкой 2.75 (35%), а ничья — 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Барселоны» можно выиграть 2500 рублей в случае успеха каталонцев.

Проход «Барселоны» в следующий раунд доступен за 1.87, а «Наполи» — за 2.00.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч, к примеру:

Ф1(0) идет за 2.03 , а Ф2(0) — за 1.84 ;

Ф1(+1) идет за 1.27 , а Ф2(-1) — за 3.80 ;

Ф1(-1) идет за 4.50, а Ф2(+1) — за 1.21.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.84, а ТМ 2.5 — 2.03.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.69. Противоположный исход доступен за 2.17.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.50.