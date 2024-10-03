На форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» обсудили возможности развития массового спорта с участием букмекеров
2 октября в рамках сессии «Букмекеры и массовый спорт» лидеры отрасли обсудили влияние букмекеров на развитие массового спорта в России и возможности по расширению их участия в массовых спортивных мероприятиях, которые собирают не только профессионалов, но и любителей спорта. В последние годы в рамках сотрудничества с букмекерскими компаниями был создан целый ряд масштабных проектов: они объединяют большую аудиторию и способствуют популяризации массового спорта среди населения.
Систематические занятия спортом должны стать нормой жизни для 70% россиян к 2030 году. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе своего выступления на XI Международном форуме «Россия — спортивная держава».
При этом поддержка массовых спортивных мероприятий является добровольной и часто происходит по инициативе самих компаний:
«Массовый спорт — это то направление, где букмекеры должны именно хотеть помочь. В этом году мы с коллегами из FONBET провели один из самых масштабных забегов в России — полумарафон «Забег.РФ». Благодаря помощи коллег мы смогли привлечь к полумарафону на 20% больше участников — порядка 40 000 человек по всей стране. «Забег.РФ» расширяет свою географию, у нас планируется более 30 стран, и мы также надеемся масштабировать сотрудничество с нашим партнером», — рассказал директор АНО «Гонка Героев» Денис Анников.
«Беговые активности — важная часть нашей программы по поддержке массового спорта. Тем не менее мы не ограничиваемся этим: в июле в ходе ежегодного Дня московского спорта в «Лужниках» прошел Кубок по настольному теннису, где было выставлено рекордное количество столов для игры — 130. Другое важное направление — это формирование доступности среды для занятия спортом», — поделилась заместитель директора по маркетингу FONBET Валерия Купина.
По словам Купиной, в рамках благотворительных активностей во время спортивных мероприятий компании удается привлекать нетипичную для благотворительности аудиторию и вовлекать в эту сферу больше людей. Так, в ходе недавних прокатов по фигурному катанию за пожертвование 500 рублей в фонд «Дорога жизни» зрители получали плюшевого медведя, а за каждого мишку, брошенного на лед, сумма увеличивалась до 3000 рублей. В результате на благотворительность собрали 1 033 305 рублей.
Ранее сообщалось, что благотворительная программа ДоброFON стала титульным спонсором осеннего марафона «Спорт во благо». Всего в забеге приняли участие 450 человек, а по итогам мероприятия было собрано 2,5 млн рублей. Средства пойдут на развитие и поддержку обучающих и развивающих программ для людей с синдромом Дауна.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1