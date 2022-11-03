«Монако» — «Црвена Звезда»: прогноз на матч Лиги Европы 3 ноября 2022 года
3 ноября в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Монако» сыграет с «Црвеной Звездой». Игра стартует в 20.45 по московскому времени на стадионе «Луи II», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 20.30 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ не верит в сербов. Поставить на победу «Црвены Звезды» можно за 6.00, это примерно 16% вероятности. Ничью оценили в 4.90 (19%), лучшие шансы на успех у «Монако» — 1.53 (65%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход встречи в случае успеха выплата составит 4900 рублей.
Если считаете, что «Црвена Звезда» не уступит на выезде, оформите ставку за 2.60.
Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.88, Ф2(+1) — за 1.98. Однако если победитель выиграет ровно в один мяч, сумма ставки вернется на счет.
Монегаски в прошедших десяти встречах забивали в среднем 2.1 мяча за игру, сербы — 2.3 мяча за игру. ИТБ1 (1.5) оценили в 1.56, ИТБ2 (1.5) — в 3.40.
«Црвена Звезда» забивает уже 19 выездов подряд — если верите, что сербы отпразднуют юбилей, поставьте на то, что они забьют за 1.52.
Следите за Александром Головиным? На его результативные действия есть широкая линия. Эксперты оценили гол россиянина в 4.50, дубль — в 15.0, хет-трик — в 100. Поставить на голевую передачу можно за 3.20.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 за 7.70.
Прогноз и ставка на матч «Монако» — «Црвена Звезда»
Команды в разной форме, гости идут на серии из пяти подряд побед с общим счетом 9:2, а вот «Монако» в последних пяти играх победило лишь однажды. Да и то, победа над «Анже» в последнем туре получилась натужной — а ведь команда находится в подвале французского чемпионата.
Результат не проглядывается (сербы на хорошей серии, у «Монако» есть класс и мотивация), а вот голы ожидаемы. В последних пяти встречах «Монако» дважды пропустил четыре мяча, а «Црвена» забивает уже 19 игр подряд на выезде. Но и монегаски способны на ответный гол.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.74.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2