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«Монако» — «Црвена Звезда»: прогноз на матч Лиги Европы 3 ноября 2022 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Монако» — «Црвена Звезда» 3 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

3 ноября в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Монако» сыграет с «Црвеной Звездой». Игра стартует в 20.45 по московскому времени на стадионе «Луи II», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 20.30 мск.

Лига Европы. Группа H
03 нояб, 20:45. Stade Louis II (Монако)
Монако
Црвена Звезда

Букмекерская компания БЕТСИТИ не верит в сербов. Поставить на победу «Црвены Звезды» можно за 6.00, это примерно 16% вероятности. Ничью оценили в 4.90 (19%), лучшие шансы на успех у «Монако» — 1.53 (65%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход встречи в случае успеха выплата составит 4900 рублей.

Если считаете, что «Црвена Звезда» не уступит на выезде, оформите ставку за 2.60.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.88, Ф2(+1) — за 1.98. Однако если победитель выиграет ровно в один мяч, сумма ставки вернется на счет.

Монегаски в прошедших десяти встречах забивали в среднем 2.1 мяча за игру, сербы — 2.3 мяча за игру. ИТБ1 (1.5) оценили в 1.56, ИТБ2 (1.5) — в 3.40.

«Црвена Звезда» забивает уже 19 выездов подряд — если верите, что сербы отпразднуют юбилей, поставьте на то, что они забьют за 1.52.

Следите за Александром Головиным? На его результативные действия есть широкая линия. Эксперты оценили гол россиянина в 4.50, дубль — в 15.0, хет-трик — в 100. Поставить на голевую передачу можно за 3.20.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 за 7.70.

Александр Головин. «Монако» — «Црвена Звезда»: талант Головина не гарантирует выход в плей-офф

Прогноз и ставка на матч «Монако» — «Црвена Звезда»

Команды в разной форме, гости идут на серии из пяти подряд побед с общим счетом 9:2, а вот «Монако» в последних пяти играх победило лишь однажды. Да и то, победа над «Анже» в последнем туре получилась натужной — а ведь команда находится в подвале французского чемпионата.

Результат не проглядывается (сербы на хорошей серии, у «Монако» есть класс и мотивация), а вот голы ожидаемы. В последних пяти встречах «Монако» дважды пропустил четыре мяча, а «Црвена» забивает уже 19 игр подряд на выезде. Но и монегаски способны на ответный гол.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.74.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Монако
ФК Црвена Звезда
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«Монако» — «Црвена Звезда»: где смотреть матч Лиги Европы 3 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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