«Милан» — «Торино»: прогноз на матч серии А 10 февраля 2023 года
10 февраля в рамках 22-го тура чемпионата Италии «Милан» на стадионе «Джузеппе Меацца» примет «Торино». Матч начнется в 22.45 по московскому времени, прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 22.40 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу россонери можно с коэффициентом 1.85, это около 54% вероятности. Успех туринцев предложен с котировкой 4.80 (20%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 3.60 (26%).
Считаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3600 рублей.
Команды уже встречались в этом сезоне: в 12-м туре «Торино» неожиданно обыграло действующего чемпиона Италии 2:1. Также в январе коллективы столкнулись в 1/8 Кубка Италии, где туринцы выиграли в дополнительное время (1:0). Думаете, что команда Иван Юрич опять как минимум не проиграет «Милану»? Этот рынок оценен в 2.02.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча намекают на солидное преимущество хозяев:
• победа «Милана» 1:0 идет за 5.80;
• ничья 1:1 — за 6.60;
• успех россонери 2:0 — за 7.30.
Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.14, ТМ 2.5 — за 1.76.
Прогноз и ставка на матч серии А «Милан» — «Торино» 10 февраля 2023 года
Команда Алексея Миранчука в этом сезоне уже дважды обыграла россонери (один раз — в дополнительное время). Всего же беспроигрышная серия туринцев против «Милана» длится уже три матча. Вдобавок коллектив Стефано Пиоли подошел к встрече с «Торино» на кошмарной серии из трех поражений в серии А подряд, до которых были две ничьи. «Быки» же уступили лишь однажды в последних восьми турах чемпионата.
Рекомендуемая ставка: «Торино» не проиграет за 2.02.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2