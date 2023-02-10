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«Милан» — «Торино»: прогноз на матч серии А 10 февраля 2023 года

Прогноз на матч серии А «Милан» — «Торино» 10 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Милана».
Фото Global Look Press

10 февраля в рамках 22-го тура чемпионата Италии «Милан» на стадионе «Джузеппе Меацца» примет «Торино». Матч начнется в 22.45 по московскому времени, прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 22-й тур
10 февр, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Торино

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу россонери можно с коэффициентом 1.85, это около 54% вероятности. Успех туринцев предложен с котировкой 4.80 (20%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 3.60 (26%).

Считаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3600 рублей.

Команды уже встречались в этом сезоне: в 12-м туре «Торино» неожиданно обыграло действующего чемпиона Италии 2:1. Также в январе коллективы столкнулись в 1/8 Кубка Италии, где туринцы выиграли в дополнительное время (1:0). Думаете, что команда Иван Юрич опять как минимум не проиграет «Милану»? Этот рынок оценен в 2.02.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча намекают на солидное преимущество хозяев:

• победа «Милана» 1:0 идет за 5.80;

• ничья 1:1 — за 6.60;

• успех россонери 2:0 — за 7.30.

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.14, ТМ 2.5 — за 1.76.

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Прогноз и ставка на матч серии А «Милан» — «Торино» 10 февраля 2023 года

Команда Алексея Миранчука в этом сезоне уже дважды обыграла россонери (один раз — в дополнительное время). Всего же беспроигрышная серия туринцев против «Милана» длится уже три матча. Вдобавок коллектив Стефано Пиоли подошел к встрече с «Торино» на кошмарной серии из трех поражений в серии А подряд, до которых были две ничьи. «Быки» же уступили лишь однажды в последних восьми турах чемпионата.

Рекомендуемая ставка: «Торино» не проиграет за 2.02.

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«Локомотив» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ 10 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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