7 декабря 2021 года в 6-м туре Лиги чемпионов между собой сыграют «Милан» и «Ливерпуль». Встреча пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 23.00. Трансляцию покажет «Матч! Футбол 1».

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Милан» фаворитом встречи. На успех команды можно совершить ставку с коэффициентом 2.08 — это примерно 43% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.00 (28%), а победа «Ливерпуля» есть в линии за 3.30 (29%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Ливерпуля» потенциальная выплата составит 3300 рублей.

Ф1(-1.5) идет за 3.60, а Ф2(+1.5) — за 1.30.

Ставку «Ливерпуль» не проиграет" можно взять за 1.80.

Шансы «Милана» забить больше одного оцениваются коэффициентом 1.84.

Уверены, что «Ливерпуль» также сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.46.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:1 наиболее вероятным. На него можно поставить за 7.10.