7 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» отправится в гости к «Милану». Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», начало — в 23.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 22.45.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами матча. Сделать ставку на победу «Милана» можно за 2.10 — это порядка 45% вероятности. Триумф партнеров БЕТСИТИ из «Ливерпуля» доступен за 3.30 (29%), а ничья — за 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3700 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 1.56, а Ф2(0) — за 2.43.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.65, а ТМ 2.5 — за 2.24.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.59. Обратный исход доступен за 2.36.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.50, а удаления — 4.00.

Златан Ибрагимович — главный претендент на гол в составе «Милана». Поставить на это можно за 2.40.

Шансы Мохамеда Салаха отличиться за «Ливерпуль» оцениваются коэффициентом 2.10.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 1:1 — коэффициент 7.00

· 2:1 — 8.20

· 1:0 — 9.10