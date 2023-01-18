«Милан» — «Интер»: прогноз на матч Суперкубка Италии 18 января 2023 года
18 января в Саудовской Аравии пройдет Суперкубок Италии, в котором встретятся «Милан» и «Интер». Матч состоится на Международном стадионе имени Короля Фахда и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают нерадзурри небольшими фаворитами матча: поставить на победу команды Симоне Индзаги в основное время можно с коэффициентом 2.55, вероятность — примерно 39%. Успех россонери предложен с котировкой 2.90 (33%), ничья идет за 3.50 (28%).
Ставка в 1000 рублей на «Интер» в случае его триумфа принесет выплату в 2900 рублей.
Также вы можете поставить на триумф одной из команд с учетом дополнительного времени и серии пенальти. Рынок на то, что трофей заберет «Милан», оценен в 2.03. Это условие на «Интер» доступно за 1.84.
Обмен голами можно взять за 1.71, противоположный вариант — за 2.14.
Наиболее вероятный автор забитого мяча в составе номинальных гостей — Лаутаро Мартинес (2.90). У «Милана» — Оливье Жиру (2.70).
Эксперты считают, что матч в основное время завершится со счетом 1:1, котировка — 6.50.
Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Интер»
«Интер» в последних матчах показывает лучший ход, чем «Милан»: выиграл три матча в новом году при одной ничьей против победы, поражения и двух ничьих у соперника. Последняя потеря очков командой Пиоли вообще печальная — россонери сыграли 2:2 с «Лечче». Единственный плюс — им удалось уйти с 0:2 после первого тайма.
Коллектив Индзаги побеждал некрупно, но может похвастать успехом в игре с «Наполи» — нерадзурри нанесли Спаллетти первое поражение в серии А. Так что выбор в предстоящем матче следует сделать в пользу черно-синих.
Рекомендуемая ставка: «Интер» — обладатель Суперкубка Италии за 1.88.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2