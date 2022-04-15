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«Милан» — «Дженоа»: где смотреть матч серии А 15 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Милан» — «Дженоа» 16 апреля 2022 года
Артем Белинин
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Фото Global Look Press

15 апреля в матче 33-го тура серии А «Милан» сыграет с «Дженоа». Встреча начнется в 22.00 мск на стадионе «Сан-Сиро». «Россонери» занимают первую строчку в турнирной таблице с 68 очками, у генуэзцев 22 балла и 19-е место.

Италия. Серия А. 33-й тур
15 апр, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Дженоа

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают очевидным фаворитом «Милан», на его победу можно поставить за 1.32 (75% вероятности). Ничья в матче идет с котировкой 5.10 (19%), победа «Дженоа» практически исключена, коэффициент на событие — 12.00 (6%).

При ставке 1 000 рублей на ничью и большом усердии клуба из Генуи выплата составит 5 100 рублей.

Если вы считаете, что «Дженоа» в состоянии повлиять на чемпионскую гонку, отобрав очки у «Милана», можете взять Х2 за 3.60.

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«Обе забьют — нет» — достаточно вероятная ставка, которая оценивается котировкой 1.61. Шанс, что обе команды забьют, куда меньше, — 2.30.

«Милан» вполне может пробить тотал больше 2.5 мяча — поставить на это можно за 2.60. Обратный исход идет с коэффициентом 1.50.

«Дженоа» будет тяжело отличиться даже раз, что уж говорить про индивидуальный тотал больше одного мяча, который доступен за 4.10. На обратный результат котировка 1.21.

Аналитики компании считают три следующих итоговых счета наиболее вероятными в матче:

• 2:0 - за 5.50;

• 1:0 - за 5.80;

• 3:0 - за 7.60.

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«Динамо» — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 15 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
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Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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