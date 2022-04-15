Прямая трансляция матча серии А «Милан» — «Дженоа» 16 апреля 2022 года

15 апреля в матче 33-го тура серии А «Милан» сыграет с «Дженоа». Встреча начнется в 22.00 мск на стадионе «Сан-Сиро». «Россонери» занимают первую строчку в турнирной таблице с 68 очками, у генуэзцев 22 балла и 19-е место.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают очевидным фаворитом «Милан», на его победу можно поставить за 1.32 (75% вероятности). Ничья в матче идет с котировкой 5.10 (19%), победа «Дженоа» практически исключена, коэффициент на событие — 12.00 (6%).

При ставке 1 000 рублей на ничью и большом усердии клуба из Генуи выплата составит 5 100 рублей.

Если вы считаете, что «Дженоа» в состоянии повлиять на чемпионскую гонку, отобрав очки у «Милана», можете взять Х2 за 3.60.

«Обе забьют — нет» — достаточно вероятная ставка, которая оценивается котировкой 1.61. Шанс, что обе команды забьют, куда меньше, — 2.30.

«Милан» вполне может пробить тотал больше 2.5 мяча — поставить на это можно за 2.60. Обратный исход идет с коэффициентом 1.50.

«Дженоа» будет тяжело отличиться даже раз, что уж говорить про индивидуальный тотал больше одного мяча, который доступен за 4.10. На обратный результат котировка 1.21.

Аналитики компании считают три следующих итоговых счета наиболее вероятными в матче:

• 2:0 - за 5.50;

• 1:0 - за 5.80;

• 3:0 - за 7.60.