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11 октября, 17:15

«Милан» — «Челси»: где смотреть матч Лиги чемпионов 11 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Милан» — «Челси» 11 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Оливье Жиру, «Милан».
Фото Global Look Press

11 октября в ответном матче Лиги чемпионов «Милан» примет «Челси» на стадионе «Джузеппе Меацца». Матч начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа E
11 окт, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
0:2
Челси

Букмекерская компания БЕТСИТИ отдает предпочтение «Челси». Поставить на победу синих можно за 2.24, это примерно 41% вероятности исхода. Ничья предложена за 3.40 (31%), успех «Милана» — за 3.50 (28%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3400 рублей.

Если считаете, что «Милан» не уступит в родных стенах, поставьте на это за 1.70.

Подстраховаться можно при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.45, Ф2(0) — за 1.59.

Эксперты не ждут высокой результативности от команд: тотал меньше 2.5 мяча оценили в 1.77, тогда как обратный исход — в 2.12.

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Рынок «обе забьют» получился неопределенным — аналитики дают на оба варианта одинаковый коэффициент 1.90.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 6.20;

• 0:1 — за 6.70;

• 1:2 — за 8.70.

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ФК Милан
ФК Челси
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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