11 октября в ответном матче Лиги чемпионов «Милан» примет «Челси» на стадионе «Джузеппе Меацца». Матч начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.45 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ отдает предпочтение «Челси». Поставить на победу синих можно за 2.24, это примерно 41% вероятности исхода. Ничья предложена за 3.40 (31%), успех «Милана» — за 3.50 (28%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3400 рублей.

Если считаете, что «Милан» не уступит в родных стенах, поставьте на это за 1.70.

Подстраховаться можно при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.45, Ф2(0) — за 1.59.

Эксперты не ждут высокой результативности от команд: тотал меньше 2.5 мяча оценили в 1.77, тогда как обратный исход — в 2.12.

Рынок «обе забьют» получился неопределенным — аналитики дают на оба варианта одинаковый коэффициент 1.90.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 6.20;

• 0:1 — за 6.70;

• 1:2 — за 8.70.