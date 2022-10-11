«Милан» — «Челси»: где смотреть матч Лиги чемпионов 11 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
11 октября в ответном матче Лиги чемпионов «Милан» примет «Челси» на стадионе «Джузеппе Меацца». Матч начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.45 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ отдает предпочтение «Челси». Поставить на победу синих можно за 2.24, это примерно 41% вероятности исхода. Ничья предложена за 3.40 (31%), успех «Милана» — за 3.50 (28%).
При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3400 рублей.
Если считаете, что «Милан» не уступит в родных стенах, поставьте на это за 1.70.
Подстраховаться можно при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.45, Ф2(0) — за 1.59.
Эксперты не ждут высокой результативности от команд: тотал меньше 2.5 мяча оценили в 1.77, тогда как обратный исход — в 2.12.
Рынок «обе забьют» получился неопределенным — аналитики дают на оба варианта одинаковый коэффициент 1.90.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:
• 1:1 — за 6.20;
• 0:1 — за 6.70;
• 1:2 — за 8.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1