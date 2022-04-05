5 апреля 2022 года «Металлург» и «Трактор» проведут второй матч финальной серии Восточной конференции КХЛ. Игра на арене «Металлург» начнется в 17.00 по московскому времени, прямой эфир доступен на matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшим фаворитом: коэффициент на победу «Металлурга» в основное время — 2.27, вероятность — около 43%. Успех гостей можно взять за 2.55 (36%), ничью после трех периодов — за 4.50 (21%).

Ставка в 1000 рублей на «Трактор» в случае благоприятного исхода принесет победителю 2550.

Победа «Металлурга» с учетом овертайма оценена коэффициентом 1.81, у «Трактора» эта линия идет за 2.00.

Первая игра серии закончилась победой «Магнитки» — 3:2. Шанс, что хозяева снова забросят три шайбы, равен 1.93; индивидуальный тотал меньше 2,5 гола можно взять за 1.81.

Поставить на три шайбы от «Трактора» можно с коэффициентом 2.10, обратное пари идет за 1.69.

Для подстраховки можно взять один из вариантов результата с форой:

• Ф1 (-1) идет за 2.80;

• Ф1 (+1) — за 1.31;

• Ф2 (-1) — за 3.20;

• Ф1 (+1) — за 1.41.

На матч представлена линия комбинированных пари. Например, поставить на то, что обе команды забросят больше одной шайбы, можно за 1.84. Обратная ставка идет с коэффициентом 1.97.