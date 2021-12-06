6 декабря «Металлург» и «Спартак» сыграют регулярном чемпионате КХЛ. Встреча состоится в Магнитогорске на «Арене Металлург», начало — в 17.00. Трансляцию покажет KHL.

Букмекерская компания БЕТСИТИ видит «Металлург» фаворитом встречи. Поставить на победу команды в основное время можно за 1.64 — это примерно 58% вероятности. Ничья идет за 3.80 (23%). Триумф «Спартака» оценивают в 2.65. (19%).

Ставка «Спартак» не проиграет" есть в линии за 2.18. Если вы поставите 1000 рублей на победу москвичей, то возможная выплата составит 2180 рублей.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет «Металлург». На этот исход можно поставить за 1.49.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 2.24. Тотал меньше 4.5 можно взять за 1.65.

· Ф1 (-2.5) — 3.00

· ТБ 8.5 — 7.60

· Гол на первой минуте — 12.5