«Металлург» — СКА: Кузнецов триумфально вернется в Россию
5 сентября питерский СКА проведет первый матч нового сезона КХЛ. Соперником команды Романа Ротенберга станет действующий победитель Кубка Гагарина — «Металлург». Игра состоится в Магнитогорске на «Металлург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru.
СКА — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline. На победу гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.18, что примерно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (20%), успех «Металлурга» — за 2.95 (34%).
На то, что «Магнитка» не уступит по итогам трех периодов, котировка — 1.75.
Триумф хозяев с учетом ОТ и буллитов идет за 2.21, гостей — за 1.73.
Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 2.15, ТМ 5.5 — в 1.70. «Обе забьют» — в 1.12, «обе забьют — нет» — в 6.30.
На то, что первую шайбу в матче забросят игроки питерской команды, коэффициент — 1.73. Если счет откроют магнитогорцы, сыграет пари за 1.95.
Прогноз и ставка на матч «Металлург» — СКА
СКА очень серьезно поработал на рынке в межсезонье, и это уже дало свои плоды. Новая команда Кузнецова, Григоренко и Плотникова выиграла турнир Пучкова, не отдав ни одного матча. «Металлург» же не был достаточно стабилен перед стартом КХЛ, а в дебютной встрече уступил на своем льду «Локомотиву». Велики шансы, что вторая игра также сложится не в пользу действующего обладателя Кубка Гагарина.
Рекомендуемая ставка: победа СКА за 1.73.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1