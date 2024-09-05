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«Металлург» — СКА: Кузнецов триумфально вернется в Россию

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — СКА 5 сентября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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5 сентября питерский СКА проведет первый матч нового сезона КХЛ. Соперником команды Романа Ротенберга станет действующий победитель Кубка Гагарина — «Металлург». Игра состоится в Магнитогорске на «Металлург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru.

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СКА — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline. На победу гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.18, что примерно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (20%), успех «Металлурга» — за 2.95 (34%).

На то, что «Магнитка» не уступит по итогам трех периодов, котировка — 1.75.

Триумф хозяев с учетом ОТ и буллитов идет за 2.21, гостей — за 1.73.

Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 2.15, ТМ 5.5 — в 1.70. «Обе забьют» — в 1.12, «обе забьют — нет» — в 6.30.

На то, что первую шайбу в матче забросят игроки питерской команды, коэффициент — 1.73. Если счет откроют магнитогорцы, сыграет пари за 1.95.

&laquo;Металлург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. Передвижной музей, Минаева и Найк Борзов, шлем Зарипова. Как в Магнитогорске открыли новый сезон КХЛ

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — СКА

СКА очень серьезно поработал на рынке в межсезонье, и это уже дало свои плоды. Новая команда Кузнецова, Григоренко и Плотникова выиграла турнир Пучкова, не отдав ни одного матча. «Металлург» же не был достаточно стабилен перед стартом КХЛ, а в дебютной встрече уступил на своем льду «Локомотиву». Велики шансы, что вторая игра также сложится не в пользу действующего обладателя Кубка Гагарина.

Рекомендуемая ставка: победа СКА за 1.73.

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КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
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 Химки 7 1 3 3 9-13 6
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 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
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 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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Рубин – Кр. Советов
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