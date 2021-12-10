10 декабря 2021 года СКА отправится к «Металлургу» в очередном туре регулярного сезона КХЛ. Матч состоится в Магнитогорске на «Арене-Металлург». Начало в 17.00. Прямую трансляцию покажет телеканал KHL Prime. Эфир стартует в 16.50.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Ильи Воробьева фаворитом встречи. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.34 — это примерно 41% вероятности. Триумф СКА идет за 2.70 (35%), а ничья — за 3.90 (24%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Металлурга» потенциальная выплата составит 2 340 рублей, а прибыль — 1 340 рублей.

Ф1(0) доступна за 1.77, а Ф2(0) — за 2.05.

Тотал голов больше 4.5 можно взять за 1.67, а ТМ 4.5 — за 2.20;

Поставить на победу «Металлурга» с учетом ОТ и буллитов можно за 1.79. Аналогичный исход в пользу СКА оценивается котировкой 2.03.

Уверены, что «Металлург» сумеет отличиться более двух раз? ИТБ1 (2.5) идет за 1.90.

Шансы СКА забросить минимум три шайбы оцениваются коэффициентом 2.08.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 2:2 — коэффициент 7.20;

· 1:1 — 11.5;

· 3:2 — 13.0.