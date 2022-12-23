23 декабря в регулярном чемпионате КХЛ встретятся «Металлург» и «Сибирь», которые идут в тройке в Восточной конференции. Игра начнется в 17.00 по московскому времени на «Металлург Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Старт трансляции в 16.50 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Металлургу»: на его победу в основное время можно поставить за 1.78, это примерно 56% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Сибири» — за 4.40 (19%).

При ставке в 1000 рублей на магнитогорцев в случае их триумфа выплата составит 1780 рублей.

Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.40, гостей — за 3.10.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен котировкой 1.72, ТМ 4.5 — 2.17. Если считаете, что команды выдадут еще более результативный матч, возьмите ТБ 5.5 за 2.38.

Можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) доступна за 1.67, Ф1(-1.5) — за 2.20.

На победу «Сибири» хотя бы в одном периоде котировка — 1.67.

Гол в пустые ворота предложено взять за 3.20, в меньшинстве — за 6.00.