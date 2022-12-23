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Сегодня, 15:15

«Металлург» — «Сибирь»: где смотреть матч КХЛ 23 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Металлург» — «Сибирь» 23 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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«Сибирь».
Фото Официальный сайт ХК «Сибирь»

23 декабря в регулярном чемпионате КХЛ встретятся «Металлург» и «Сибирь», которые идут в тройке в Восточной конференции. Игра начнется в 17.00 по московскому времени на «Металлург Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Старт трансляции в 16.50 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Металлургу»: на его победу в основное время можно поставить за 1.78, это примерно 56% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Сибири» — за 4.40 (19%).

При ставке в 1000 рублей на магнитогорцев в случае их триумфа выплата составит 1780 рублей.

Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.40, гостей — за 3.10.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен котировкой 1.72, ТМ 4.5 — 2.17. Если считаете, что команды выдадут еще более результативный матч, возьмите ТБ 5.5 за 2.38.

Можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) доступна за 1.67, Ф1(-1.5) — за 2.20.

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На победу «Сибири» хотя бы в одном периоде котировка — 1.67.

Гол в пустые ворота предложено взять за 3.20, в меньшинстве — за 6.00.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь
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«Металлург» — «Сибирь»: прогноз на матч КХЛ 23 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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