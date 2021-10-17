17 октября в очередном туре регулярного первенства КХЛ «Металлург» примет «Салават Юлаев». Встреча пройдет в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург». Начало — в 15.00. Прямую трансляцию покажет телеканал KHL.

Аналитики БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время можно за 2.20 — это примерно 43% вероятности. Успех «Салавата» оценивается коэффициентом 3.00 (32%), а ничья — 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Металлурга» потенциальная выплата составит 2200 рублей, а чистая прибыль — 1200 рублей.

Ф1(0) доступна за 1.64, а Ф2(0) — за 2.25.

Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.08, а на ТМ 2.5 — за 1.75.

Вероятность того, что «Металлург» забьет минимум три шайбы оценивается котировкой 1.69.

Ждете больше двух шайб в исполнении гостей? ИТБ2 (2.5) доступен за 2.03.

По мнению аналитиков БЕТСИТИ самый вероятный счет отчетного матча — 2:2 с коэффициентом 7.80.