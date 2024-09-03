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«Металлург» — «Локомотив»: Радулов освежит прошлогодних финалистов Кубка Гагарина

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Локомотив» 3 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Локомотива» в товарищеском матче с «Северсталью».
Фото Соцсети «Локомотива», Соцсети

3 сентября состоится матч-открытие регулярного сезона КХЛ — встретятся прошлогодние финалисты Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив». Трофей тогда достался «Магнитке», которая переиграла соперника в четырех встречах. Игра пройдет на арене «Металлург» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и KHL Prime.

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Букмекеры считают, что у команд примерно равные шансы на успех: с чуть меньшей котировкой идет победа «Локомотива» в основное время — 2.31, что составляет примерно 41% вероятности. Успех коллектива из Магнитогорска дан за 2.75 (35%), коэффициент на ничью — 4.00 (24%).

Триумф хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 2.04, этот рынок на гостей дан за 1.76.

Также предложен обширный выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.08, Ф2(0) — за 1.73;

• Ф1(+1.5) — за 1.34, Ф2(-1.5) — за 3.25.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.78, ТМ 4.5 — в 2.02.

Рынок на наличие овертайма доступен с котировкой 3.70, обратный вариант идет за 1.28.

Игроки &laquo;Металлурга&raquo; после победы в&nbsp;Кубке Гагарина. СКА, «Локомотив», ЦСКА или кто-то другой? Главные фавориты нового сезона КХЛ

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Локомотив»

«Магнитка» в финале прошедшего Кубка Гагарина аккуратно переиграла железнодорожников в четырех матчах — ни в одном из них команды не забросили на двоих больше трех шайб. Но в регулярном чемпионате они обычно выступают намного ярче: в прошлом сезоне дважды пробили ТБ 4.5 гола, а в 10 предыдущих встречах сделали это восемь раз. Ждем продолжения тренда, тем более «Локомотив» летом серьезно укрепил атакующую линию — в Ярославле высадился Александр Радулов.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.78.

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 И В Н П +/- О
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
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