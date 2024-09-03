3 сентября состоится матч-открытие регулярного сезона КХЛ — встретятся прошлогодние финалисты Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив». Трофей тогда достался «Магнитке», которая переиграла соперника в четырех встречах. Игра пройдет на арене «Металлург» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и KHL Prime.

Букмекеры считают, что у команд примерно равные шансы на успех: с чуть меньшей котировкой идет победа «Локомотива» в основное время — 2.31, что составляет примерно 41% вероятности. Успех коллектива из Магнитогорска дан за 2.75 (35%), коэффициент на ничью — 4.00 (24%).

Триумф хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 2.04, этот рынок на гостей дан за 1.76.

Также предложен обширный выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.08, Ф2(0) — за 1.73;

• Ф1(+1.5) — за 1.34, Ф2(-1.5) — за 3.25.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.78, ТМ 4.5 — в 2.02.

Рынок на наличие овертайма доступен с котировкой 3.70, обратный вариант идет за 1.28.

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Локомотив»

«Магнитка» в финале прошедшего Кубка Гагарина аккуратно переиграла железнодорожников в четырех матчах — ни в одном из них команды не забросили на двоих больше трех шайб. Но в регулярном чемпионате они обычно выступают намного ярче: в прошлом сезоне дважды пробили ТБ 4.5 гола, а в 10 предыдущих встречах сделали это восемь раз. Ждем продолжения тренда, тем более «Локомотив» летом серьезно укрепил атакующую линию — в Ярославле высадился Александр Радулов.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.78.