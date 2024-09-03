«Металлург» — «Локомотив»: Радулов освежит прошлогодних финалистов Кубка Гагарина
3 сентября состоится матч-открытие регулярного сезона КХЛ — встретятся прошлогодние финалисты Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив». Трофей тогда достался «Магнитке», которая переиграла соперника в четырех встречах. Игра пройдет на арене «Металлург» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и KHL Prime.
Букмекеры считают, что у команд примерно равные шансы на успех: с чуть меньшей котировкой идет победа «Локомотива» в основное время — 2.31, что составляет примерно 41% вероятности. Успех коллектива из Магнитогорска дан за 2.75 (35%), коэффициент на ничью — 4.00 (24%).
Триумф хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 2.04, этот рынок на гостей дан за 1.76.
Также предложен обширный выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 2.08, Ф2(0) — за 1.73;
• Ф1(+1.5) — за 1.34, Ф2(-1.5) — за 3.25.
Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.78, ТМ 4.5 — в 2.02.
Рынок на наличие овертайма доступен с котировкой 3.70, обратный вариант идет за 1.28.
Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Локомотив»
«Магнитка» в финале прошедшего Кубка Гагарина аккуратно переиграла железнодорожников в четырех матчах — ни в одном из них команды не забросили на двоих больше трех шайб. Но в регулярном чемпионате они обычно выступают намного ярче: в прошлом сезоне дважды пробили ТБ 4.5 гола, а в 10 предыдущих встречах сделали это восемь раз. Ждем продолжения тренда, тем более «Локомотив» летом серьезно укрепил атакующую линию — в Ярославле высадился Александр Радулов.
Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.78.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1