Финалисты прошлогоднего Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив» столкнутся в матче открытия нового сезона КХЛ. Игра пройдет 3 сентября на льду «Арены Металлург» в Магнитогорске. Начало запланировано на 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и KHL Prime. Эфир стартует в 16.45 мск.

По мнению букмекеров, у железнодорожников немного больше шансов на победу: поставить на их успех в основное время можно с коэффициентом 2.31, что около 41% вероятности. Выигрыш «Магнитки» предложен с котировкой 2.75 (35%), ничья идет за еще большие 4.00 (24%).

Триумф хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 2.04, этот рынок на гостей дан за 1.76.

Также предложен обширный выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.08, Ф2(0) — за 1.73;

• Ф1(+1.5) — за 1.34, Ф2(-1.5) — за 3.25.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.78, ТМ 4.5 — в 2.02.

Рынок на наличие овертайма доступен с котировкой 3.70, обратный вариант идет за 1.28.

Комбинированное условие на победу «Локомотива» и ТМ 5.5 гола можно взять за 3.35.