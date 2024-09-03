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«Металлург» — «Локомотив»: где смотреть матч КХЛ 3 сентября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Металлург» — «Локомотив» 3 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Металлурга» в товарищеском матче с «Нефтехимиком».
Фото Телеграм-канал «Металлурга»., Telegram

Финалисты прошлогоднего Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив» столкнутся в матче открытия нового сезона КХЛ. Игра пройдет 3 сентября на льду «Арены Металлург» в Магнитогорске. Начало запланировано на 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и KHL Prime. Эфир стартует в 16.45 мск.

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По мнению букмекеров, у железнодорожников немного больше шансов на победу: поставить на их успех в основное время можно с коэффициентом 2.31, что около 41% вероятности. Выигрыш «Магнитки» предложен с котировкой 2.75 (35%), ничья идет за еще большие 4.00 (24%).

Триумф хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 2.04, этот рынок на гостей дан за 1.76.

Также предложен обширный выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.08, Ф2(0) — за 1.73;

• Ф1(+1.5) — за 1.34, Ф2(-1.5) — за 3.25.

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Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.78, ТМ 4.5 — в 2.02.

Рынок на наличие овертайма доступен с котировкой 3.70, обратный вариант идет за 1.28.

Комбинированное условие на победу «Локомотива» и ТМ 5.5 гола можно взять за 3.35.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
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