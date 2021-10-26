26 октября в элитном групповом раунде БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА отправится в гости к «Металлургу». Матч состоится в Липецке на стадионе «Металлург». Начало — в 17.00. Прямую трансляция покажет телеканал «Матч ТВ».

Коллектив Алексея Березуцкого — явный фаворит встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на ЦСКА можно за 1.20 — это примерно 79% вероятности. Победа «Металлурга» оценивается коэффициентом 17.0 (6%), а ничья доступна за 6.20 (15%).

При ставке в 1000 рублей на «Металлург» можно выиграть 17 000 рублей в случае сенсационной победы липецкой команды.

Ф1(+2) доступна за 1.84, а Ф2(-2) — за 1.96.

Сделать ставку на тотал голов больше 3.5 можно за 2.20, а на тотал меньше 2.5 — за 1.59.

Шансы «Металлурга» отличиться в этой встрече оцениваются коэффициентом 1.92.

Вероятность того, что ЦСКА забьет три мяча или более, оценивается котировкой 1.90.

Наиболее вероятный счет матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ, — 0:2 с коэффициентом 6.00.