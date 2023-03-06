6 марта «Металлург» и «Автомобилист» проведут третий матч 1/8 финала плей-офф КХЛ. После двух игр в Екатеринбурге серия до четырех побед переезжает в Магнитогорск. Встреча состоится на «Металлург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL с 16.50 мск. Счет в серии ничейный — 1:1.

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET признали «Металлург» безусловным фаворитом встречи. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.10, это приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.95 (22%), успех «Авто» — за 3.20 (31%).

Ставка в 1000 рублей на клуб из Екатеринбурга в случае его успеха принесет выплату в 3200 рублей.

«Автомобилист» не проиграл «Металлургу» в основное время в пяти последних матчах. На вариант Х2 котировка — 1.72.

Также на этом отрезке екатеринбуржцы забрасывают «Магнитке» не менее двух шайб за игру: ИТБ2 (1.5) идет за 1.49, ИТБ2 (1.5) — за 2.51.

В обоих матчах плей-офф команды оформляли минимум по два гола. Такой же исход в предстоящей встрече доступен за 1.82.

На победу «Металлурга» в матче с учетом овертайма и серии буллитов предложена котировка — 1.63, на успех «Автомобилиста» — 2.26.

На проход в следующий раунд коэффициенты чуть ближе: 1.71 на магнитогорцев и 2.13 — за екатеринбуржцев.