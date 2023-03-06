Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«Металлург» — «Автомобилист»: где смотреть матч КХЛ 6 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Металлург» — «Автомобилист» 6 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Ярослав Хабаров.
Фото Global Look Press

6 марта «Металлург» и «Автомобилист» проведут третий матч 1/8 финала плей-офф КХЛ. После двух игр в Екатеринбурге серия до четырех побед переезжает в Магнитогорск. Встреча состоится на «Металлург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL с 16.50 мск. Счет в серии ничейный — 1:1.

Игроки ЦСКА в&nbsp;матче с &laquo;Северсталью&raquo;. «Северсталь» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 6 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET признали «Металлург» безусловным фаворитом встречи. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.10, это приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.95 (22%), успех «Авто» — за 3.20 (31%).

Ставка в 1000 рублей на клуб из Екатеринбурга в случае его успеха принесет выплату в 3200 рублей.

«Автомобилист» не проиграл «Металлургу» в основное время в пяти последних матчах. На вариант Х2 котировка — 1.72.

Также на этом отрезке екатеринбуржцы забрасывают «Магнитке» не менее двух шайб за игру: ИТБ2 (1.5) идет за 1.49, ИТБ2 (1.5) — за 2.51.

В обоих матчах плей-офф команды оформляли минимум по два гола. Такой же исход в предстоящей встрече доступен за 1.82.

Жоау Мариу и&nbsp;Николас Отаменди. «Бенфика» — «Брюгге»: Рамуш и Мариу закрепят превосходство португальцев

На победу «Металлурга» в матче с учетом овертайма и серии буллитов предложена котировка — 1.63, на успех «Автомобилиста» — 2.26.

На проход в следующий раунд коэффициенты чуть ближе: 1.71 на магнитогорцев и 2.13 — за екатеринбуржцев.

Хоккей
Прогнозы на спорт
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
WSJ сообщила о потере наиболее подготовленных подразделений ВСУ в Артемовске
В Минобороны РФ сообщили о работе дополнительной горячей линии по СВО
ВКС России уничтожили базу дронов ВСУ в ДНР
В Донецке подросток подорвался на мине «Лепесток»
Популярное видео
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Кубок Гагарина: абсолютное равенство
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Северсталь» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 6 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости