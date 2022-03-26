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Сегодня, 13:15

«Металлург» — «Авангард»: прогноз и ставки на матч КХЛ 26 марта

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард»
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
«Металлург» — «Авангард».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

26 марта на «Арене-Металлург» в матче плей-офф КХЛ сыграют «Металлург» и «Авангард». Трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 15.00.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что победу одержит «Металлург». На успех команды в основное время можно поставить с коэффициентом 2.20 — это примерно 43% вероятности. Ничья оценивается в 3.90 (24%), победа «Авангарда» идет за 2.90 (33%).

При ставке в 1000 рублей на «Авангард» потенциальная выплата составит 2900 рублей.

Ставка «Авангард» не проиграет в основное время» есть в линии за 1.63.

 
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Эксперты считают, что первый гол в этой игре забьет «Металлург». На это можно сделать ставку с котировкой 1.76.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 2.05. Тотал меньше 4.5 можно взять за 1.77.

  • Ф1 (-3.5) — 8.50;

  • обе забьют: нет — 6.50;

  • последний гол: «Авангард» — 2.00.
КХЛ
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ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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«Металлург» — «Авангард»: где смотреть матч КХЛ 26 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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