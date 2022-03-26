Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард»

26 марта на «Арене-Металлург» в матче плей-офф КХЛ сыграют «Металлург» и «Авангард». Трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 15.00.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что победу одержит «Металлург». На успех команды в основное время можно поставить с коэффициентом 2.20 — это примерно 43% вероятности. Ничья оценивается в 3.90 (24%), победа «Авангарда» идет за 2.90 (33%).

При ставке в 1000 рублей на «Авангард» потенциальная выплата составит 2900 рублей.

Ставка «Авангард» не проиграет в основное время» есть в линии за 1.63.

Эксперты считают, что первый гол в этой игре забьет «Металлург». На это можно сделать ставку с котировкой 1.76.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 2.05. Тотал меньше 4.5 можно взять за 1.77.