Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

«Металлург» — «Авангард»: где смотреть матч КХЛ 26 марта

Прямая трансляция матча КХЛ «Металлург» — «Авангард»
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
«Металлург» — «Авангард».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

26 марта на «Арене-Металлург» в матче плей-офф КХЛ сыграют «Металлург» и «Авангард». Трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 15.00.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что победу одержит «Металлург». На успех команды в основное время можно поставить с коэффициентом 2.20 — это примерно 43% вероятности. Ничья оценивается в 3.90 (24%), победа «Авангарда» идет за 2.90 (33%).

При ставке в 1000 рублей на «Авангард» потенциальная выплата составит 2900 рублей.

Ставка «Металлург» не проиграет в основное время» есть в линии за 1.38.

 
Кертис Блэйдс. Кертис Блэйдс — Крис Докос: Бритва окажется сильнее офицера полиции?

Шансы «Авангарда» забить две шайбы или более оцениваются коэффициентом 2.00.

Та же ставка на «Металлург» имеется с коэффициентом 1.70.

Победа «Металлурга» ровно в две шайбы идет за 6.30. Аналогичный исход за для «Авангарда» есть в линии за 7.80.

  • ТМ 0.5 — 51.0;

  • гол на первой минуте — 1.76;

  • выход в 1/2: «Авангард» — 1.90.

КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Позор, трагедия и стыд. Что произошло в сборной Италии после поражения от Македонии и вылета с ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Франция — Кот-д'Ивуар: прогноз и ставки на товарищеский матч 25 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости