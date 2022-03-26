26 марта на «Арене-Металлург» в матче плей-офф КХЛ сыграют «Металлург» и «Авангард». Трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 15.00.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что победу одержит «Металлург». На успех команды в основное время можно поставить с коэффициентом 2.20 — это примерно 43% вероятности. Ничья оценивается в 3.90 (24%), победа «Авангарда» идет за 2.90 (33%).

При ставке в 1000 рублей на «Авангард» потенциальная выплата составит 2900 рублей.

Ставка «Металлург» не проиграет в основное время» есть в линии за 1.38.

Шансы «Авангарда» забить две шайбы или более оцениваются коэффициентом 2.00.

Та же ставка на «Металлург» имеется с коэффициентом 1.70.

Победа «Металлурга» ровно в две шайбы идет за 6.30. Аналогичный исход за для «Авангарда» есть в линии за 7.80.