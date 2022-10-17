«Металлург» — «Авангард»: где смотреть матч КХЛ 17 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
17 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Металлург» и «Авангард». Игра начнется в 17.00 по московскому времени на «Арене Металлург» в Магнитогорске, в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 16.55 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом хозяев. На победу «Металлурга» можно поставить за 2.04, это примерно 49% вероятности исхода. На аналогичный исход в пользу «Авангарда» коэффициент — 3.40 (29%), на ничью — 4.20 (22%).
При ставке в 1000 рублей на триумф гостей в случае их успеха выплата составит 3400 рублей.
Если считаете, что «Авангард» не уступит на выезде, оформите ставку за 1.78.
Или подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.54, Ф2(0) — за 2.55.
Если думаете, что «Металлург» победит с учетом овертаймов и/или буллитов, поставьте на это за 1.57. Такую же ставку на «Авангард» можно сделать за 2.46.
Эксперты ожидают результативный матч, котировка на тотал больше 4.5 шайбы — 1.58. А вот ТБ 5.5 они оценили в 2.16.
Вариант «обе забьют» практически не подвергается сомнению — поставить на него можно за 1.12.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:
• 2:2 — за 7.80;
• 3:3 — за 10.0;
• 3:2 — за 13.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1