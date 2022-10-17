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«Металлург» — «Авангард»: где смотреть матч КХЛ 17 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Металлург» — «Авангард» 17 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Семен Чистяков, «Авангард».
Фото Официальный сайт ХК «Авангард».

17 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Металлург» и «Авангард». Игра начнется в 17.00 по московскому времени на «Арене Металлург» в Магнитогорске, в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 16.55 мск.

Главный тренер &laquo;Авангарда&raquo; Михаил Кравец. «Металлург» — «Авангард»: омичам не сдержать Зернова, Лайпсика и Майе

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом хозяев. На победу «Металлурга» можно поставить за 2.04, это примерно 49% вероятности исхода. На аналогичный исход в пользу «Авангарда» коэффициент — 3.40 (29%), на ничью — 4.20 (22%).

При ставке в 1000 рублей на триумф гостей в случае их успеха выплата составит 3400 рублей.

Если считаете, что «Авангард» не уступит на выезде, оформите ставку за 1.78.

Или подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.54, Ф2(0) — за 2.55.

Если думаете, что «Металлург» победит с учетом овертаймов и/или буллитов, поставьте на это за 1.57. Такую же ставку на «Авангард» можно сделать за 2.46.

Эксперты ожидают результативный матч, котировка на тотал больше 4.5 шайбы — 1.58. А вот ТБ 5.5 они оценили в 2.16.

Вариант «обе забьют» практически не подвергается сомнению — поставить на него можно за 1.12.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 2:2 — за 7.80;

• 3:3 — за 10.0;

• 3:2 — за 13.0.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
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ЦСКА — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 16 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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