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«Металлург» — «Ак Барс»: казанцы воспользуются слабостями «Магнитки»

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс» 27 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Игроки «Ак Барса».
Фото Телеграм-канал «Ак Барса», Telegram

27 сентября в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся команды из Восточной конференции — «Металлург» и «Ак Барс». Игра пройдет в Магнитогорске на льду «Арены Металлург», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime, эфир стартует в 16.55 мск.

Эрлинг Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). Холанн идет в темпе Роналду. «Ньюкасл» вряд ли сдержит норвежца, но воспользуется слабостью «Сити» в обороне

Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита: победа «Магнитки» в основное время доступна с котировкой 2.32, вероятность этого исхода — около 42%. Выигрыш команды из Казани предложен за 2.70 (36%), ничью можно взять за 4.10 (22%).

Успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.80, этот рынок на «Ак Барс» дан за 2.00.

Также представлен выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.77, Ф2(0) — за 2.03;

• Ф1(-1.5) — за 3.20, Ф2(+1.5) — за 1.35.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.98, ТМ 5.5 — за 1.82.

Вероятность увидеть овертайм оценена в 3.90, альтернативный вариант доступен за 1.26.

Харри Кейн, (&laquo;Бавария&raquo;). Кейн и Олисе — главные головорезы «Баварии» на старте сезона. В ближайшем туре им предстоит выложиться на максимум

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Ак Барс»

Гости могут серьезно огорчить «Магнитку». В среднем за игру «Ак Барс» отличается 3,29 раза — это пятый показатель в лиге. В трех предыдущих играх регулярного чемпионата команда из Казани забрасывала минимум четырежды и вышла на победную серию из четырех встреч. «Металлург» же немало пропускает — 2,89 шайбы в среднем за матч, больше во всей КХЛ получают лишь пять клубов. В шести из девяти игр сезона коллектив из Магнитогорска пускал минимум три гола.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.93.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 - : -
27.09 19:00
Факел – Рубин
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Локомотив – Спартак
 - : -
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Краснодар – Зенит
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