«Металлург» — «Ак Барс»: казанцы воспользуются слабостями «Магнитки»
27 сентября в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся команды из Восточной конференции — «Металлург» и «Ак Барс». Игра пройдет в Магнитогорске на льду «Арены Металлург», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime, эфир стартует в 16.55 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита: победа «Магнитки» в основное время доступна с котировкой 2.32, вероятность этого исхода — около 42%. Выигрыш команды из Казани предложен за 2.70 (36%), ничью можно взять за 4.10 (22%).
Успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.80, этот рынок на «Ак Барс» дан за 2.00.
Также представлен выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.77, Ф2(0) — за 2.03;
• Ф1(-1.5) — за 3.20, Ф2(+1.5) — за 1.35.
Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.98, ТМ 5.5 — за 1.82.
Вероятность увидеть овертайм оценена в 3.90, альтернативный вариант доступен за 1.26.
Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Ак Барс»
Гости могут серьезно огорчить «Магнитку». В среднем за игру «Ак Барс» отличается 3,29 раза — это пятый показатель в лиге. В трех предыдущих играх регулярного чемпионата команда из Казани забрасывала минимум четырежды и вышла на победную серию из четырех встреч. «Металлург» же немало пропускает — 2,89 шайбы в среднем за матч, больше во всей КХЛ получают лишь пять клубов. В шести из девяти игр сезона коллектив из Магнитогорска пускал минимум три гола.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.93.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1