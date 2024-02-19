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Сегодня, 12:15

«Металлург» — «Ак Барс»: где смотреть матч КХЛ 19 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Металлург» — «Ак Барс» 19 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Илья Сафонов («Ак Барс»).
Фото Телеграм-канал «Ак Барса», Telegram

19 февраля вторая и четвертая команды Восточной конференции КХЛ сойдутся в очередном поединке регулярного чемпионата. Игра между «Металлургом» и «Ак Барсом» пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург». Начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.50 мск.

Игроки &laquo;Динамо&raquo;. «Динамо» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч КХЛ 19 февраля 2024 года

Букмекеры выше оценили шансы хозяев: триумф «Магнитки» в основное время представили с котировкой 2.30, что составляет приблизительно 42% вероятности. Успех подопечных Зинэтулы Билялетдинова идет за 2.90 (33%), «мирный» результат — за 3.90 (25%).

Выигрыш хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.75, этот рынок на «Ак Барс» дан за 2.10.

Также имеются разновидности ставок на победу любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.70, Ф2(0) — за 2.15;

• Ф1(-1) — за 2.85, Ф2(+1) — за 1.40.

Игроки &laquo;Металлурга&raquo;. «Металлург» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 19 февраля 2024 года

Тотал больше 4.5 шайбы предложили взять за 1.85, ТМ 4.5 — за 1.95.

Поставить на то, что каждый из соперников отличится минимум дважды, можно за 1.85. Альтернативная опция соответствует такому же коэффициенту.

Комбинированный рынок на непоражение «Магнитки» и тотал больше 4.5 гола идет за 2.70, обратный вариант — за 1.40.

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«Атлетик» — «Жирона»: прогноз на матч ла лиги 19 февраля 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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