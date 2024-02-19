19 февраля вторая и четвертая команды Восточной конференции КХЛ сойдутся в очередном поединке регулярного чемпионата. Игра между «Металлургом» и «Ак Барсом» пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург». Начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.50 мск.

Букмекеры выше оценили шансы хозяев: триумф «Магнитки» в основное время представили с котировкой 2.30, что составляет приблизительно 42% вероятности. Успех подопечных Зинэтулы Билялетдинова идет за 2.90 (33%), «мирный» результат — за 3.90 (25%).

Выигрыш хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.75, этот рынок на «Ак Барс» дан за 2.10.

Также имеются разновидности ставок на победу любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.70, Ф2(0) — за 2.15;

• Ф1(-1) — за 2.85, Ф2(+1) — за 1.40.

Тотал больше 4.5 шайбы предложили взять за 1.85, ТМ 4.5 — за 1.95.

Поставить на то, что каждый из соперников отличится минимум дважды, можно за 1.85. Альтернативная опция соответствует такому же коэффициенту.

Комбинированный рынок на непоражение «Магнитки» и тотал больше 4.5 гола идет за 2.70, обратный вариант — за 1.40.