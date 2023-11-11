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Сегодня, 13:00

«Металлург» — «Ак Барс»: где смотреть матч КХЛ 11 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Металлург» — «Ак Барс» 11 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Денис Зернов.
Фото Официальный телеграм-канал «Металлурга».

11 ноября в КХЛ «Металлург» сыграет с «Ак Барсом». Встреча магнитогорцев и казанцев начнется в 15.00 по московскому времени на «Арене Металлург», в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

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«Металлург» считается небольшим фаворитом матча. В букмекерской компании Olimpbet на победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.26, это примерно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.06 (20%), успех «Ак Барса» — за 2.77 (36%).

В семи последних домашних матчах «Магнитки» было заброшено не меньше пяти шайб. ТБ 4.5 идет за 1.60, ТМ 4.5 — за 2.25.

Если считаете, что казанцы не уступят по итогам часа игры, возьмите вариант Х2 за 1.62.

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На то, что команды забьют минимум по две шайбы, можно поставить за 1.63. Противоположный результат доступен за 2.14.

Триумф «Металлурга» с учетом ОТ и буллитов предложен за 1.75. «Ак Барса» — за 2.06.

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Прогнозы на спорт
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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«Локомотив» — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 11 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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