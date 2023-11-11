«Металлург» — «Ак Барс»: где смотреть матч КХЛ 11 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
11 ноября в КХЛ «Металлург» сыграет с «Ак Барсом». Встреча магнитогорцев и казанцев начнется в 15.00 по московскому времени на «Арене Металлург», в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».
«Металлург» считается небольшим фаворитом матча. В букмекерской компании Olimpbet на победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.26, это примерно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.06 (20%), успех «Ак Барса» — за 2.77 (36%).
В семи последних домашних матчах «Магнитки» было заброшено не меньше пяти шайб. ТБ 4.5 идет за 1.60, ТМ 4.5 — за 2.25.
Если считаете, что казанцы не уступят по итогам часа игры, возьмите вариант Х2 за 1.62.
На то, что команды забьют минимум по две шайбы, можно поставить за 1.63. Противоположный результат доступен за 2.14.
Триумф «Металлурга» с учетом ОТ и буллитов предложен за 1.75. «Ак Барса» — за 2.06.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3