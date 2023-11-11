11 ноября в КХЛ «Металлург» сыграет с «Ак Барсом». Встреча магнитогорцев и казанцев начнется в 15.00 по московскому времени на «Арене Металлург», в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

«Металлург» считается небольшим фаворитом матча. В букмекерской компании Olimpbet на победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.26, это примерно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.06 (20%), успех «Ак Барса» — за 2.77 (36%).

В семи последних домашних матчах «Магнитки» было заброшено не меньше пяти шайб. ТБ 4.5 идет за 1.60, ТМ 4.5 — за 2.25.

Если считаете, что казанцы не уступят по итогам часа игры, возьмите вариант Х2 за 1.62.

На то, что команды забьют минимум по две шайбы, можно поставить за 1.63. Противоположный результат доступен за 2.14.

Триумф «Металлурга» с учетом ОТ и буллитов предложен за 1.75. «Ак Барса» — за 2.06.

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