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Сегодня, 14:15

Марта Костюк — Анастасия Потапова: россиянка вынудит украинку грустить после матча

Прогноз на матч WTA Бирмингем Марта Костюк — Анастасия Потапова 20 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Анастасия Потапова.
Фото Getty Images

20 июня в английском Бирмингеме состоится российско-украинское противостояние: Марта Костюк в первом круге сыграет с Анастасией Потаповой. Игра начнется не раньше 18.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу россиянки.

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Потапова — фаворит предстоящего матча, по мнению букмекерской компании Olimpbet. Ее успех можно взять за 1.62, вероятность этого исхода — приблизительно 61%. Триумф Костюк идет за 2.20 (39%).

Ставка в 1000 рублей на украинскую спортсменку в случае ее выигрыша принесет 2200 рублей, или 1200 рублей чистой прибыли.

Эксперты не только верят в победу Потаповой, но и что она будет очень уверенной: на счет 2:0 котировка — 2.38.

При этом викторию Костюк хотя бы в одной партии оценивают в 1.54. Правда, в единственном матче с Потаповой в этом году она выиграла всего четыре гейма.

Тотал больше 20.5 гейма можно оформить за 1.68, ТМ 20.5 — за 2.10.

Если считаете, что Костюк сильно не отстанет по выигранным геймам, поставьте на Ф1(+2.5) за 1.88. А вот разницу (-2.5) в пользу Костюк предложено взять за 1.85.

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Прогноз и ставка на матч Марта Костюк — Анастасия Потапова

Потапова и Костюк проведут второй матч в этом году. Предыдущий случился в конце марта в Майами и целиком остался за россиянкой — 6:1, 6:3. Теперь же девушкам предстоит сразиться на траве, где прежде на взрослом уровне они успехов не имели: Костюк никогда не выигрывала больше двух встреч подряд (у нее вообще всего четыре победы в основных сетках на этом покрытии). А Потапова провела всего один матч в 2021-м и имеет суммарно три победы в профессионалах. Однако Анастасия добивалась серьезных результатов по юниорам: в 2016-м взяла юниорский Уимблдон.

Рекомендуемая ставка: победа Потаповой за 1.62.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Анастасия Потапова
Марта Костюк
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Исландия — Португалия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 20 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

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Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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