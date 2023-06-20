Марта Костюк — Анастасия Потапова: россиянка вынудит украинку грустить после матча
20 июня в английском Бирмингеме состоится российско-украинское противостояние: Марта Костюк в первом круге сыграет с Анастасией Потаповой. Игра начнется не раньше 18.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу россиянки.
Потапова — фаворит предстоящего матча, по мнению букмекерской компании Olimpbet. Ее успех можно взять за 1.62, вероятность этого исхода — приблизительно 61%. Триумф Костюк идет за 2.20 (39%).
Ставка в 1000 рублей на украинскую спортсменку в случае ее выигрыша принесет 2200 рублей, или 1200 рублей чистой прибыли.
Эксперты не только верят в победу Потаповой, но и что она будет очень уверенной: на счет 2:0 котировка — 2.38.
При этом викторию Костюк хотя бы в одной партии оценивают в 1.54. Правда, в единственном матче с Потаповой в этом году она выиграла всего четыре гейма.
Тотал больше 20.5 гейма можно оформить за 1.68, ТМ 20.5 — за 2.10.
Если считаете, что Костюк сильно не отстанет по выигранным геймам, поставьте на Ф1(+2.5) за 1.88. А вот разницу (-2.5) в пользу Костюк предложено взять за 1.85.
Прогноз и ставка на матч Марта Костюк — Анастасия Потапова
Потапова и Костюк проведут второй матч в этом году. Предыдущий случился в конце марта в Майами и целиком остался за россиянкой — 6:1, 6:3. Теперь же девушкам предстоит сразиться на траве, где прежде на взрослом уровне они успехов не имели: Костюк никогда не выигрывала больше двух встреч подряд (у нее вообще всего четыре победы в основных сетках на этом покрытии). А Потапова провела всего один матч в 2021-м и имеет суммарно три победы в профессионалах. Однако Анастасия добивалась серьезных результатов по юниорам: в 2016-м взяла юниорский Уимблдон.
Рекомендуемая ставка: победа Потаповой за 1.62.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9