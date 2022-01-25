25 января в 1/8 Кубка африканских наций Марокко сойдется с Малави. Встреча пройдет в столице Камеруна Яунде на городском стадионе. Трансляцию можно будет посмотреть на интернет-платформе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают в этом матче победу Марокко. На команду можно поставить с котировкой 1.31 — это примерно 72% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.80 (20%), а победа Малави есть в линии за 13.0 (8%).

Ф1(-1.5) идет за 2.05, а Ф2(+1.5) — за 1.77.

При ставке 1000 рублей на ничью потенциальная выплата может составить 4800 рублей.

Ставка «Малави не проиграет» есть в линии за 3.50.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.75. Удаление идет за 4.80.

Удаление и пенальти возможны за 8.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.35. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.59.

· ТБ 3.5 — 4.50

· Обе забьют: да — 3.40

· Точный счет: 0:4 — 150