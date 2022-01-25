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Сегодня, 17:15

Марокко — Малави: где смотреть матч Кубка африканских наций 25 января 2022 года онлайн

Прямая трансляция матча 1/8 финала Кубка африканских наций Марокко — Малави
Егор Сергеев
Ашраф Хакими.
Фото AFP

25 января в 1/8 Кубка африканских наций Марокко сойдется с Малави. Встреча пройдет в столице Камеруна Яунде на городском стадионе. Трансляцию можно будет посмотреть на интернет-платформе Okko.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают в этом матче победу Марокко. На команду можно поставить с котировкой 1.31 — это примерно 72% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.80 (20%), а победа Малави есть в линии за 13.0 (8%).

Ф1(-1.5) идет за 2.05, а Ф2(+1.5) — за 1.77.

При ставке 1000 рублей на ничью потенциальная выплата может составить 4800 рублей.

Ставка «Малави не проиграет» есть в линии за 3.50.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.75. Удаление идет за 4.80.

Удаление и пенальти возможны за 8.00.

Кубок Африки. 1/8 финала
25 янв, 22:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
Марокко
Малави

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.35. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.59.

· ТБ 3.5 — 4.50

· Обе забьют: да — 3.40

· Точный счет: 0:4 — 150

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Сенегал — Кабо-Верде: где смотреть матч 25 января 2022 года онлайн в прямом эфире
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Уфа

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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